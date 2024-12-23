В Архангельской области идет активный поиск новой работы

Анализ рынка труда Архангельской области за последние 30 дней показывает, что жители региона достаточно активно как закончили 2024, так и начали 2025 год.

Аналитика hh.ru свидетельствует, что за последний месяц на местный рынок труда в поиске работы и построения карьеры вышли более 24 тыс. местных жителей. Это на 45% больше, чем, например, в конце 2023 года. Лидером по активности и числу новых резюме за последний месяц оказался рабочий персонал разного профиля и опыта, рабочие разместили 21% или более 5 тыс. новых резюме. На втором месте по желанию найти новую работу за последние недели оказались обслуживающие кадры (17% или более 4 тыс. резюме). И, наконец, на третьем месте по активности поиска работы – транспортники, а также специалисты в сфере продаж и обслуживания клиентов. Соискатели из этих двух сфер разместили по 16% или около 4 тыс. новых резюме.

«В целом в Архангельской области за последний месяц не было ни одной профсферы, где люди бы не искали новую работу или подработку. Такая активность уникальна для местных жителей, которые раньше чаще уходили на зимние каникулы и мало интересовались построением карьеры. Возможно, подобная ситуация вызвана не только обилием вариантов работы от местных компаний, но и готовностью работодателей предлагать доход выше, чем получают на текущем месте работники, а проще говоря «хантить» ценные кадры высокой зарплатой. Продолжится ли подобная практика в 2025 году большой вопрос», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

Как изменилась карьера архангельских работников за последний год?

Аналитики hh.ru по итогам большого опроса, проведенного в конце 2024 года, выяснили, лишь 8% трудоустроенных местных жителей в 2024 году получили повышение на работе. А вот более половины опрошенных в регионе (59%), наоборот, заявили hh.ru, что в 2024 году остались на прежней должности. При этом в 2024 году продвижение по карьерной лестнице оказалось более частым явлением, чем два года назад. Для сравнения: в 2022-м таковых было 6%. Кроме того, в этом году 5% работников столкнулись с переименованием своей должности, а 6% – с понижением. Остальные опрошенных затруднились ответить.

Интересно, что у мужчин и женщин продвижение по карьерной лестнице происходило практически в аналогичном темпе – о росте в должности сообщили 13% и 12% респондентов соответственно. В разрезе возрастных групп чаще всего повышением могут похвастать сотрудники 25-34 лет – 17%, а также в возрасте 18-24 лет – 16%. При этом понижение должности больше всего наблюдалось у работников старшего поколения (55+) – 8%.