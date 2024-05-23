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Архангельская область рискует вернуть 1,3 млрд рублей за неубранный мусор

Субсидию на 1,390,1 млн регион получил на реализацию федпроекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Деньги предназначались для рекультивации 5 свалок: 4 на островах Архангельска (2 на Бревеннике, 1 на Кегострове, 1 на Хабарке) и 1 свалки в Няндоме.  С марта 2023 г. начали реализацию проекта и в ноябре 2024 г. должны завершить. Но в феврале работы приостановили.

По мнению наших экспертов, причина срывов срока – грубейшие ошибки при проведении изыскательских работ и, как следствие, нарушения в разработке ПСД.

Так, на островных территориях предполагалось наличие всех инертных материалов, но их надо завозить баржами, на что нет денег. В Няндоме по проекту должна быть свалка ТКО, но на деле – свалка отходов лесопиления. И так далее по всем 5 объектам.

Народный фронт обратился в областную прокуратуру для принятия мер реагирования, т.к. не смог «достучаться» до правительства Архангельской области.

Остается добавить, что уборка мусора на всей территории Поморья – зона ответственности регионального оператора по обороту ТКО компании «ЭкоИнтегратор». Ее причастность к творящимся безобразиям тема для серьезного журналистского расследования.

23 май 11:32 | : Экономика / Скандалы

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