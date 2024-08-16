РВК-Архангельск предлагает должникам обратиться за реструктуризацией задолженности

Размер судебных госпошлин по искам о взыскании задолженности за услуги ЖКХ с 9 сентября увеличен в 10 раз. Если раньше пошлина за взыскание долга с абонента составляла 200 рублей, то сегодня это стоит уже 2 000 рублей. В случае спорных вопросов компания может формировать пакет документов на исковое заявление с госпошлиной 4 000 рублей (ранее сумма составляла 400 рублей).

Это значит, что по судебному приказу в случае положительного решения суд спишет эти деньги с абонента вместе с суммой погашения задолженности перед водоканалом. При этом для исполнения решения суда приставы будут вправе применить уже стандартные процедуры – объявить должника в розыск, арестовать и изъять имущество, взыскать деньги с банковских счетов либо с продажи автомобиля или квартиры, ограничить выезд за границу.

«Изменение в законодательстве направлено на стимулирование граждан закрывать свои долги до того, как вопрос перейдет в судебную плоскость. В случае обращения в суд должникам придется не только покрыть сумму своей задолженности, но и оплатить судебные расходы, включая госпошлины, размер которых начинается от 2 тысяч рублей. Поэтому долги лучше не копить, а если они накопились – начать с ними рассчитываться. Мы готовы идти навстречу своим абонентам и рассмотреть возможность рассрочки по каждому конкретному случаю», - рассказала начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью РВК-Архангельск Надежда Черкашина.

РВК-Архангельск рекомендует своим абонентам проверить наличие задолженности за потребленные ресурсы и своевременно оплачивать счета, чтобы избежать дополнительных расходов. Информацию о наличии долга можно найти в едином платежном документе или в Личном кабинете клиента на сайте компании РВК-Архангельск и в мобильном приложении РВК-Услуги, а также уточнить письменно по Whats-app +7-818-261-00-00 или на личном приеме в офисе по адресу ул.Касаткиной,9.

Если клиент находится в сложном финансовом положении и не может погасить накопившийся долг в один платеж, то он может обратиться в отдел по работе с абонентами (ул.Касаткиной,9, 1 этаж в понедельник, вторник, среду и пятницу с 8.00 до 17.00) для заключения соглашения о его реструктуризации.

Напоминаем, что самый простой и действенный способ избежать хлопот, связанных с погашением долгов, - платить по счетам вовремя и не доводить решение вопроса до судебных тяжб.

Оплатить услуги водоканала можно, используя цифровые сервисы:

приложение РВК.Услуги в App Store или Google Play;

личный кабинет на сайте водоканала;

без регистрации в разделе «Абоненты» — «Оплатить» на сайте «РВК-Архангельск»;

через все мобильные приложения банков.

Отметим, что от своевременной и полной оплаты за потребленные ресурсы зависят предупредительные ремонты, строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения, реализация мероприятий по улучшению качества воды.