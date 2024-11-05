Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глава Северодвинска проверил качество работ после Фонда капремонта

Могло быть и лучше, считает Игорь Арсентьев:

- «Болевые точки» жилищно-коммунальной сферы снова выявили соцсети. На этот раз капитальный ремонт на улице Воронина, 16 и проспекте Труда, 43. Лично проехал сегодня по этим адресам.

 На Воронина, 16 подрядчик выполнил ремонт фасада, основной мусор после себя убрал. Так как ремонт входных групп не был предусмотрен в контракте с Фондом капремонта, комитет ЖКХ вместе с управляющей организацией вышел с инициативой полноценного обновления крылец. Сейчас подрядчик заключил допсоглашение с Фондом и до 9 декабря должен выполнить эти работы

 Есть претензии по ремонту инженерных сетей этого дома. Контракт завершается 1 декабря, но пока замечаний у управляющаюей организации еще много. Фонд капремонта оповещен, этот адрес на контроле у городской прокуратуры.

 Поручил комитету ЖКХ рассмотреть возможность включения внутридворовой территории этого дома в перечень проездов, которые будем ремонтировать в следующем году.

 На проспекте Труда, 43 работы по капремонту сетей холодного водоснабжения ведутся с самого утра. Сегодня до конца суток работы должны завершиться. Договоренность с 19 цехом Севмаша на подвоз воды. Бочка будет стоять около дома с 16:00 до того момента, пока в доме не появится вода. Жду доклада от директора нашей управляющей организации по факту окончания работ.


29 ноябрь 17:23 | : Экономика

Главные новости


Товарищи тоже любят деньги. О финансовой политике архангельской КПРФ
Что нам ждать от Arctic open?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (406)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20