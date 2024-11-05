Глава Северодвинска проверил качество работ после Фонда капремонта

Могло быть и лучше, считает Игорь Арсентьев:

- «Болевые точки» жилищно-коммунальной сферы снова выявили соцсети. На этот раз капитальный ремонт на улице Воронина, 16 и проспекте Труда, 43. Лично проехал сегодня по этим адресам.



На Воронина, 16 подрядчик выполнил ремонт фасада, основной мусор после себя убрал. Так как ремонт входных групп не был предусмотрен в контракте с Фондом капремонта, комитет ЖКХ вместе с управляющей организацией вышел с инициативой полноценного обновления крылец. Сейчас подрядчик заключил допсоглашение с Фондом и до 9 декабря должен выполнить эти работы



Есть претензии по ремонту инженерных сетей этого дома. Контракт завершается 1 декабря, но пока замечаний у управляющаюей организации еще много. Фонд капремонта оповещен, этот адрес на контроле у городской прокуратуры.



Поручил комитету ЖКХ рассмотреть возможность включения внутридворовой территории этого дома в перечень проездов, которые будем ремонтировать в следующем году.



На проспекте Труда, 43 работы по капремонту сетей холодного водоснабжения ведутся с самого утра. Сегодня до конца суток работы должны завершиться. Договоренность с 19 цехом Севмаша на подвоз воды. Бочка будет стоять около дома с 16:00 до того момента, пока в доме не появится вода. Жду доклада от директора нашей управляющей организации по факту окончания работ.



