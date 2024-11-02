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Более половины жителей Поморья ищут подработку к Новому году

Близится декабрь, а значит, и Новый год с его большими тратами на подарки. Аналитика hh.ru показывает, что местные жители решили успеть заработать побольше заработать и подготовиться к празднику, чтобы порадовать близких.  

Аналитика соискательской активности и опрос жителей Архангельской области, проведенный hh.ru в начале IV квартала 2024 года, показывает, что сразу 53% местных респондентов находятся в поиске подработки плюсом к основному заработку. Еще 23% опрошенных в регионе скорее не рассматривают поиск дополнительного заработка, еще 3% не определились понадобится ли им «шабашка» перед праздниками. А вот не нужны деньги плюсом к зарплате лишь 18% опрошенных жителей. При этом у 5% подработка уже есть. 

В преддверии праздников и Нового года больше других доп. заработок настроены получить работники салонов красоты и фитнес-индустрии – сразу 60% представителей этой сферы заявили, что будут искать подработку в ближайшие недели. 

Работники общепита, транспорта и обслуживания тоже не остались в стороне – каждый третий представитель этих сфер хочет найти дополнительный заработок. Кроме того, 29% работников медицинской сферы, 33% работников науки и образования тоже хотят подзаработать, судя по данным опроса. 

Эксперты hh.ru собрали самые высокооплачиваемые предложения с вариантами подработки из сфер, где временные работники востребованы больше всего. Есть вакансии с традиционным графиком и вахтой.

22 ноябрь 08:49 | : Экономика

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