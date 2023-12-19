Жители Поморья чаще других россиян нуждаются в дополнительном заработке

Аналитики hh.ru на основе данных, полученных в ходе опроса, выяснили, как изменились отношение и потребность в подработке у жителей Архангельской области за последние три месяца.

Исследование показывает, что за последние три месяца порядка 48% опрошенных жителей региона были заинтересованы в дополнительно заработке (плюсом к уже имеющейся работе). При этом год к году доля таких желающих получить дополнительный доход в Архангельской области выросла на 10%. Более того по сравнению с жителями других регионов именно работники из СЗФО и в том числе из Архангельской области больше других ищут подработку. А вот меньше других к поиску подработки склонны москвичи.

В текущем моменте аналитика показывает, что среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь задумываются юристы (сразу 57%), работники масс-медиа, бухгалтеры (по 55%). Есть потребность в дополнительной финансовой поддержке у сотрудников научной и образовательной сферы (53%). Меньше всего ищут подработку соискатели из добычи сырья.

Если же сравнивать с показателями 2022 года, то видно, что сильнее всего потребность в дополнительном заработке выросла у работников сферы безопасности (+8% до 53%) и у представителей строительного сектора.

«Чаще всего подобная популярность подработки у людей, уже имеющих работу и заработок, вызвана не только скромной платежеспособностью компаний-работодателей, но и общим дисбалансом зарплатных запросов и предложений: людям надо одно, а получают они другое (и как правило, меньше). Так, сейчас зарплатный разрыв в Архангельской области составляет 2 000 рублей: работники в среднем запрашивают порядка 51 000, а компании платят на уровне 49 000 рублей. Но есть и хорошие новости: так есть целый ряд профсфер, где востребованность дополнительного заработка у работников стала ниже. Здесь лидерами стали сфера консалтинга (-16%), медицина и фармацевтика (-16%), общепит и гостиницы (-13%), добыча сырья (-13%). Также на 10% реже стали искать подработку рабочие», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Рассматриваете ли вы для себя поиск подработки помимо основной работы в течение ближайших трех месяцев? Ответы респондентов в % в зависимости от профсферы, опрос hh.ru:

Профсфера Да Нет У меня уже есть подработка Затрудняюсь ответить Динамика за год Автомобильный бизнес 46 44 8 2 -6 Административный персонал 45 46 7 2 -5 Безопасность 53 36 4 7 8 Высший менеджмент 44 40 13 3 0 Добыча сырья 33 54 7 6 -13 Закупки 44 47 7 2 -6 Информационные технологии 38 51 9 2 -9 Искусство, развлечения, массмедиа 55 26 17 1 -7 Маркетинг, реклама, PR 51 30 16 3 -8 Медицина, фармацевтика 43 37 16 4 -16 Наука, образование 53 30 13 4 -7 Продажи, обслуживание клиентов 49 40 9 2 -4 Производство, сервисное обслуживание 39 49 9 3 -5 Рабочий персонал 47 39 4 10 -10 Розничная торговля 45 39 14 2 -6 Стратегия, инвестиции, консалтинг 50 41 9 0 -16 Строительство, недвижимость 46 45 6 3 1 Транспорт, логистика, перевозки 41 47 7 5 -1 Туризм, гостиницы, рестораны 46 38 14 3 -13 Управление персоналом, тренинги 45 43 10 2 -4 Финансы, бухгалтерия 55 34 8 2 -2 Юристы 57 35 7 2 0

(фото с https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/8369-veselyj-dvornik-52-foto.html