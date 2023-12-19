Жители Поморья чаще других россиян нуждаются в дополнительном заработке

Аналитики hh.ru на основе данных, полученных в ходе опроса, выяснили, как изменились отношение и потребность в подработке у жителей Архангельской области за последние три месяца.
Исследование показывает, что за последние три месяца порядка 48% опрошенных жителей региона были заинтересованы в дополнительно заработке (плюсом к уже имеющейся работе). При этом год к году доля таких желающих получить дополнительный доход в Архангельской области выросла на 10%. Более того по сравнению с жителями других регионов именно работники из СЗФО и в том числе из Архангельской области больше других ищут подработку. А вот меньше других к поиску подработки склонны москвичи.
В текущем моменте аналитика показывает, что среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь задумываются юристы (сразу 57%), работники масс-медиа, бухгалтеры (по 55%). Есть потребность в дополнительной финансовой поддержке у сотрудников научной и образовательной сферы (53%). Меньше всего ищут подработку соискатели из добычи сырья.
Если же сравнивать с показателями 2022 года, то видно, что сильнее всего потребность в дополнительном заработке выросла у работников сферы безопасности (+8% до 53%) и у представителей строительного сектора.
«Чаще всего подобная популярность подработки у людей, уже имеющих работу и заработок, вызвана не только скромной платежеспособностью компаний-работодателей, но и общим дисбалансом зарплатных запросов и предложений: людям надо одно, а получают они другое (и как правило, меньше). Так, сейчас зарплатный разрыв в Архангельской области составляет 2 000 рублей: работники в среднем запрашивают порядка 51 000, а компании платят на уровне 49 000 рублей. Но есть и хорошие новости: так есть целый ряд профсфер, где востребованность дополнительного заработка у работников стала ниже. Здесь лидерами стали сфера консалтинга (-16%), медицина и фармацевтика (-16%), общепит и гостиницы (-13%), добыча сырья (-13%). Также на 10% реже стали искать подработку рабочие», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Рассматриваете ли вы для себя поиск подработки помимо основной работы в течение ближайших трех месяцев? Ответы респондентов в % в зависимости от профсферы, опрос hh.ru:
Профсфера
Да
Нет
У меня уже есть подработка
Затрудняюсь ответить
Динамика за год
Автомобильный бизнес
46
44
8
2
-6
Административный персонал
45
46
7
2
-5
Безопасность
53
36
4
7
8
Высший менеджмент
44
40
13
3
0
Добыча сырья
33
54
7
6
-13
Закупки
44
47
7
2
-6
Информационные технологии
38
51
9
2
-9
Искусство, развлечения, массмедиа
55
26
17
1
-7
Маркетинг, реклама, PR
51
30
16
3
-8
Медицина, фармацевтика
43
37
16
4
-16
Наука, образование
53
30
13
4
-7
Продажи, обслуживание клиентов
49
40
9
2
-4
Производство, сервисное обслуживание
39
49
9
3
-5
Рабочий персонал
47
39
4
10
-10
Розничная торговля
45
39
14
2
-6
Стратегия, инвестиции, консалтинг
50
41
9
0
-16
Строительство, недвижимость
46
45
6
3
1
Транспорт, логистика, перевозки
41
47
7
5
-1
Туризм, гостиницы, рестораны
46
38
14
3
-13
Управление персоналом, тренинги
45
43
10
2
-4
Финансы, бухгалтерия
55
34
8
2
-2
Юристы
57
35
7
2
0
(фото с https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/8369-veselyj-dvornik-52-foto.html