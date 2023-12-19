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Жители Поморья чаще других россиян нуждаются в дополнительном заработке

Аналитики hh.ru на основе данных, полученных в ходе опроса, выяснили, как изменились отношение и потребность в подработке у жителей Архангельской области за последние три месяца. 

Исследование показывает, что за последние три месяца порядка 48% опрошенных жителей региона были заинтересованы в дополнительно заработке (плюсом к уже имеющейся работе). При этом год к году доля таких желающих получить дополнительный доход в Архангельской области выросла на 10%. Более того по сравнению с жителями других регионов именно работники из СЗФО и в том числе из Архангельской области больше других ищут подработку. А вот меньше других к поиску подработки склонны москвичи.  

 В текущем моменте аналитика показывает, что среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь задумываются юристы (сразу 57%), работники масс-медиа, бухгалтеры (по 55%). Есть потребность в дополнительной финансовой поддержке у сотрудников научной и образовательной сферы (53%). Меньше всего ищут подработку соискатели из добычи сырья.

 Если же сравнивать с показателями 2022 года, то видно, что сильнее всего потребность в дополнительном заработке выросла у работников сферы безопасности (+8% до 53%) и у представителей строительного сектора. 

 «Чаще всего подобная популярность подработки у людей, уже имеющих работу и заработок, вызвана не только скромной платежеспособностью компаний-работодателей, но и общим дисбалансом зарплатных запросов и предложений: людям надо одно, а получают они другое (и как правило, меньше). Так, сейчас зарплатный разрыв в Архангельской области составляет 2 000 рублей: работники в среднем запрашивают порядка 51 000, а компании платят на уровне 49 000 рублей. Но есть и хорошие новости: так есть целый ряд профсфер, где востребованность дополнительного заработка у работников стала ниже. Здесь лидерами стали сфера консалтинга (-16%), медицина и фармацевтика (-16%), общепит и гостиницы (-13%), добыча сырья (-13%). Также на 10% реже стали искать подработку рабочие», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 

 Рассматриваете ли вы для себя поиск подработки помимо основной работы в течение ближайших трех месяцев? Ответы респондентов в % в зависимости от профсферы, опрос hh.ru

 

Профсфера

Да

Нет

У меня уже есть подработка

Затрудняюсь ответить

Динамика за год

Автомобильный бизнес

46

44

8

2

-6

Административный персонал

45

46

7

2

-5

Безопасность

53

36

4

7

8

Высший менеджмент

44

40

13

3

0

Добыча сырья

33

54

7

6

-13

Закупки

44

47

7

2

-6

Информационные технологии

38

51

9

2

-9

Искусство, развлечения, массмедиа

55

26

17

1

-7

Маркетинг, реклама, PR

51

30

16

3

-8

Медицина, фармацевтика

43

37

16

4

-16

Наука, образование

53

30

13

4

-7

Продажи, обслуживание клиентов

49

40

9

2

-4

Производство, сервисное обслуживание

39

49

9

3

-5

Рабочий персонал

47

39

4

10

-10

Розничная торговля

45

39

14

2

-6

Стратегия, инвестиции, консалтинг

50

41

9

0

-16

Строительство, недвижимость

46

45

6

3

1

Транспорт, логистика, перевозки

41

47

7

5

-1

Туризм, гостиницы, рестораны

46

38

14

3

-13

Управление персоналом, тренинги

45

43

10

2

-4

Финансы, бухгалтерия

55

34

8

2

-2

Юристы

57

35

7

2

0

 

 (фото с https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/8369-veselyj-dvornik-52-foto.html

25 январь 08:30 | : Экономика

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