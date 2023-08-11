Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Трудные времена. Каждый второй житель Архангельской области заинтересован в подработке

Служба исследований hh.ru выяснила, что половина трудящихся местных жителей готова взять подработку дополнительно к постоянной работе, а у каждого десятого в городе уже и так есть две работы. При этом среди работников разных сфер кратно выросла потребность в дополнительном заработке. 

 Исследование hh.ru показало, что каждый второй опрошенный в Архангельской области (53%) заинтересован в получении подработки в ближайшее время. То есть половина трудящихся респондентов в регионе помимо основной работы испытывают также потребность в дополнительном заработке. Не нуждаются в подработке лишь 35% опрошенных горожан. При этом у 12% соискателей региона подработка уже есть и достаточно длительное время (более 2 лет). За квартал число жителей региона, желающих найти подработку, выросло на 7%. 

 Лидерами по числу желающих найти подработку дополнительно к основному заработку оказались работники сферы науки и образования (62% опрошенных), юристы (59%), представители сферы искусства и масс-медиа (58%). При этом ближе к осени у представителей 10 из 21 профессиональной сферы существенно вырос интерес к подработке. Так, существенно выросла потребность в подработке (+10% за лето) у работников медицинской и фармакологической сферы.  На 9% вырос интерес к дополнительному заработку и у работников сферы добычи сырья, на 6% - среди работников автобизнеса и общепита, стали на 5% чаще искать подработку и учителя. 

 

03 август 08:26 | : Экономика

Главные новости


Дмитрий Морев в Национальном рейтинге (комментарий эксперта)
Кургия и Курья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (45)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20