«БумБатл»: Сотрудники РВК-Архангельск собрали более 3 000 килограмм макулатуры

Сотрудники РВК-Архангельск приняли участие во Всероссийской акции «БумБатл» и собрали более 3 180 килограммов макулатуры. Это на 680 кг больше, чем в прошлом году (2 500 кг).

«Переработка вторсырья — это экологичная альтернатива обычному захоронению отходов. Она позволяет сократить количество производимых товаров и предотвращает утилизацию потенциально полезных материалов, что способствует сохранению природных ресурсов, — рассказала ведущий инженер по охране окружающей среды управления по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности РВК-Архангельск Дарья Мурашева. -Наши коллеги всегда проявляют солидарность, собирая черновики и коробки для дальнейшей переработки».

Сотрудники РВК-Архангельск активно участвуют в экологических мероприятиях на постоянной основе. В компании создано корпоративное движение «Росводоканал Добро», цель которого – добрые дела, направленные в том числе на сохранение природы. Например, у работников компании уже есть привычка собирать и сдавать на переработку пластиковые крышки и батарейки, обмениваться прочитанными книгами на специально сделанных для этого полках бук-кроссинга, а также отправлять литературу в сельские библиотеки.

«Экологические акции не только способствуют улучшению состояния окружающей среды, но и прививают чувство ответственности за её сохранность нашим сотрудникам, — отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин. - Мы уверены, что такие инициативы вовлекают всех в общее корпоративное дело и помогают формировать культуру бережного отношения к природе».

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» пятый год подряд проходила в поддержку национального проекта «Экология». За все время проведения «БумБатла» в нем приняли участие более 8,9 миллионов человек, которые собрали более 305 тыс. тонн макулатуры. В 2024 году по всей стране собрано и сдано на переработку 144 тыс. тонн бумажных отходов. В масштабной инициативе приняли участие более 3 млн человек из 89 регионов страны.