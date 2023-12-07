Долги абонентов компании "РВК-Архангельск" составили 382 млн рублей

Просроченная дебиторская задолженность всех категорий потребителей за услуги водоснабжения и водоотведения превышает 382 млн рублей. Главными должниками по-прежнему являются физические лица – горожане суммарно не заплатили водоканалу 318 млн рублей. Их этой суммы 103 млн задолжали те, кто не платит по счетам более двух лет.

Жители 490 благоустроенных квартир имеют долги за услуги ВиВ свыше 100 тысяч рублей. И сумма задолженности по ним составляет 67 млн рублей.

3,6 млн рублей должны РВК-Архангельск абоненты, живущие в частном секторе и пользующиеся водоразборными колонками.

68 млн задолженности накопили физические лица, которые не оплачивают услуги ЖКХ более 3 лет, 60 млн – те, кто не платят 2-3 года.

Клиенты РВК-Архангельск из числа юридических лиц задолжали 44 млн рублей. Долги управляющих компаний и ТСЖ оцениваются в 18,5 млн рублей, теплоснабжающие предприятия должны 12,3 млн рублей.

Тем не менее, как было отмечено на совещании по дебиторской задолженности при заместителе министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамаре Лемешевой, 2023 год в целом для области прошел под знаком снижения долгов. Коммерческой дирекции РВК-Архангельск, выстроив отношения с управляющими компаниями, удалось сократить задолженность на 49%.

«Наша компания ведет с абонентами постоянную и планомерную работу по повышению платежной дисциплины. При этом мы не стремимся использовать санкции, такие как ограничение услуги, обращение в суд или передача информации о злостных должниках в бюро кредитных историй. В случае возникновения сложностей с регулярной оплатой услуг водоснабжения и водоотведения потребитель может обратиться за рассрочкой и согласовать удобный для него график платежей. Так, сейчас по рассрочкам действуют соглашения с абонентами на 15 млн рублей. Важно не откладывать визит, который поможет предотвратить дальнейший рост долга и начисление пени», – подчеркнула коммерческий директор РВК-Архангельск Светлана Шадрина.

РВК-Архангельск напоминает, что от своевременной оплаты зависит стабильная и качественная работа ресурсоснабжающей организации, бесперебойная подача воды, профилактические и ремонтные работы.

«Недополученные средства в 382 млн рублей можно было бы направить на реконструкцию половины имеющихся у предприятия водонасосных станций – затраты на модернизацию одной сегодня обходятся в 20 млн рублей. Или существенно обновить парк специализированной техники. В этом году мы можем позволить себе купить только один мощный каналопромывочный комплекс стоимостью 30 млн рублей и несколько единиц автотранспорта», - рассказал финансовый директор РК-Архангельск Дмитрий Лыков.

Для оплаты услуг РВК-Архангельск можно воспользоваться мобильными и онлайн-версиями банков (Сбербанк Онлайн и другие). Оплата принимается через мобильное приложение «РВК.Услуги», с помощью которого можно также передать показания, просматривать историю операций по лицевому счету и заказывать дополнительные услуги предприятия. Приложение можно скачать бесплатно в Google Play и App Store.

Тем, кому удобнее очная оплата, могут это сделать в отделениях «Почты России», Сбербанка, а также в других банках по реквизитам, указанным в квитанциях. Кроме того, оплата без взимания процентов принимается в кассе РВК-Архангельск (ул. Касаткиной, 9). Здесь же, а также в офисе на Никольском проспекте, 15/1 можно оплатить квитанции через терминалы QIWI без комиссии.