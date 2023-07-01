В Северодвинске стартуют продажи квартир во 2-й очереди ЖК «Аквилон NEO»

В городе корабелов на пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га федеральный девелопер строит новый технологичный смарт-квартал класса «комфорт +» «Аквилон NEO» площадью порядка 32,5 тыс. кв. м.

Три корпуса нового жилого комплекса спроектированы с современными фасадами в лаконичном стиле с использованием светлых и ярких деталей.

Продажи квартир в 1-й очереди ЖК «АквилонNEO» стартовали прошлым летом. Во 2-й очереди будет 293 квартиры с разнообразными планировочными решениями от студий до евро-трехкомнатных. Высота потолков в квартирах будет не менее 2,7 метров, а на верхнем этаже благодаря концепции TOP FLAT составит 3 метра. Все квартиры сдаются в отделке White Box, либо по выбору клиента в чистовой отделке от застройщика в одном из трёх цветовых вариантов.

Жилой комплекс «Аквилон NEO» возводится по концепции Э4, разработанной Группой Аквилон и включающей четыре компонента: эргономика, энергоэффективность класса А+ (очень высокая), экологичность и экономия. Применяется монолитно-кирпичная технология строительства, с увеличенным слоем утеплителя цоколя и кровли, что минимизирует теплопотери и обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. В здании устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, энергоэффективные современные лифты.

ЖК «Аквилон NEO» оснащается набором «умных» систем «inHOME», который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение и системой «Smart key» с бесключевым доступом в парадные и во двор, а также видеонаблюдением.



Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха, и большая общедоступная наземная автостоянка.

Рядом с новым жилым комплексом расположены необходимые объекты социальной и бытовой инфраструктуры: детские сады «Лесная сказка» и «Веселые нотки», школа № 28, спортивный клуб «ФАЙТЕР», бокс-клуб «Арена», фитнес-клуб «Palestra», а также торговый центр «Май», супермаркет «МАКСИ», продуктовые магазины, аптеки, салоны красоты.

Напомним, что по решению региональной Комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции при губернаторе Архангельской области инвестпроект ЖК «Аквилон NEO» получил статус масштабного. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в рамках этого проекта собственность региона Группой Аквилон будет передано порядка 60 квартир.

ЖК «Аквилон NEO» - один из четырех масштабных инвестиционных проектов, которые Группа Аквилон реализует в Поморье. Еще один в Северодвинске - это ЖК «Квартал 100», где компания передаст муниципалитету полностью укомплектованный детсад и обустроенный парк площадью 2,5 га. Два проекта - в Архангельске: помимо ЖК «АКВАртал» на пр. Ленинградский и ЖК «АквилонRosa» на ул. Нагорной.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 410 тыс. кв. м. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 200 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов. Два таких проекта уже реализуются в Северодвинске: квартал 102 полностью расселен, в квартале 007 процесс расселения продолжается.

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