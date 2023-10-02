На 1-й очереди ЖК «АКВИЛONLINE» в Северодвинске подходят к концу общестроительные работы

ЖК «АКВИЛONLINE» строится Группой Аквилон в городе корабелов, в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский.

На участке площадью 3,62 га, приобретенном у частных собственников, планируется построить порядка 40 тыс. кв. м нового, современного жилья. При этом почти 3 га площади участка отводится под благоустройство. Основная идея развития этого квартала – замещение обезличенной и неухоженной территории современной жилой застройкой. Она формируется отдельно стоящими домами, между которыми располагаются хорошо освещенные дворовые зоны со всеми необходимыми элементами благоустройства. Дворы и тротуары выделяются газонами с посадкой кустарников и деревьев, предусматривается просторная гостевая автопарковка. На территорию квартала предусматривается пять въездов с прилегающих улиц. Также в рамках проекта рассматриваются варианты реновации привокзальной площади.

На 1-й очереди жилого комплекса «АКВИЛONLINE» завершено возведение «коробок» зданий 1-го и 2-го корпусов, устройство кровли, остекление оконных блоков, завершается монтаж витражей балконов. Прокладка внутридомовых сетей выполнена: отопления – 80%, электроснабжения – 85%, водоснабжения и канализации – 70%, вентиляции – 80%. Внутренняя отделка помещений выполняется на 3-8-м этажах. Завершается монтаж лифтового оборудования. Закончена прокладка наружных сетей водоснабжения, канализации и дренажа, ведется прокладка электрокабеля и теплотрассы, а также благоустройство территории.

На 2-й очереди ведутся монолитные работы по возведению каркаса 6-го и 7-го этажей третьего корпуса. Облицовка наружных стен выполняется на 2-3-м этажах.



Этот район города корабелов располагает необходимой социально-бытовой инфраструктурой. В шаговой доступности: детский сад №15, гуманитарная гимназия №8, Северодвинский технический колледж, корпус филиала САФУ, два крупных многофункциональных торговых центра, остановки общественного транспорта. Важным преимуществом локации является близость градообразующего предприятия – ПО «Севмаш», на котором работает значительное число горожан.

В настоящее время Группа Аквилон возводит в Северодвинске 5 жилых комплексов общей площадью более 180 тыс. кв. м. Среди них – два проекта, получивших статус масштабных решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области. В рамках строительства ЖК «Квартал 100» на ул. Ломоносова Группа Аквилон передаст городу полностью укомплектованный детсад и новый парк с берегоукреплением озера Театральное. На пр. Победы в ЖК «Аквилон NEO» компания передаст для предоставления нуждающимся порядка 60 квартир. Еще два проекта – в кварталах 102 и 007 реализуются Группой Аквилон в рамках программы комплексного развития территорий. В квартале 102 уже завершено расселение 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м – 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье. В квартале 007 за счет Группой Аквилон в три этапа расселяется 6 ветхих аварийных домов площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Первые два дома уже практически расселены.