Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Меньше половины россиян при трудоустройстве готовы отставивать высокую зарплату

Россияне все чаще отказываются снижать свои зарплатные ожидания ради устройства на работу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

38% россиян не готовы терять часть заработка ради приема на работу: «Я реально оцениваю свои знания, умения и навыки»; «Знание и умение — это тоже товар. Зачем его обесценивать»; «Я ценю свой труд и умею снять с финансовой мели фирму». Мужчины чуть менее сговорчивы в финансовых делах, чем женщины. Больше всего же тех, кто не хочет умерить зарплатные аппетиты, среди россиян с доходом от 50 тыс. руб. в месяц. По сравнению с 2015 годом число соискателей, не готовых отказываться от своих денежных притязаний, выросло на 7 процентных пунктов.

Тех же, кто согласен уступить работодателю на финансовых переговорах, — 46%. Впрочем, среди них есть те, кто выработал хитрую стратегию: «Указываю в резюме зарплату чуть выше, чтобы была возможность торговаться». В среднем же россияне готовы снизить свои ожидания, как и в прошлом году, на 10%.

15 август 09:32 | : Экономика

Главные новости


Зато мы в области балета…
Оставим память о деревне. История поморской глубинки

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (171)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20