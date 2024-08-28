Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские гимназисты познакомились с процессом очистки воды

Профориентация и практический урок химии – экскурсию в таком формате провели для учеников Университетской гимназии специалисты Центральных очистных сооружений водопровода (ЦОСВ) РВК-Архангельск. 

Как отметила организатор экскурсии, начальник отдела по подбору и обучению персонала РВК-Архангельск Елена Смирнова, компания ведет большую просветительскую и профориентационную работу среди школьников и молодёжи.

Гимназистам показали весь процесс водоподготовки, начиная от первого подъема до конечного этапа – транспортировки воды населению. Инженер-технолог РВК-Архангельск Ольга Лазарева и мастер ЦОСВ Александр Дятлов показали ребятам центр управления объектом — диспетчерскую, станцию подъема воды. Школьники увидели работу барабанных сеток с автоматической очисткой и мощные насосы, которые качают воду из Северной Двины, познакомились с работой специалистов лаборатории. 

На экскурсии школьников сопровождала и учитель химии – Елена Кубышкина. На каждом этапе химического процесса она дополняла технолога водоканала, давала понятные для ребят пояснения, помогала им глубже понять, что происходит с водой.

«Я стараюсь, чтобы любую тему, которую мы изучаем на уроках химии, ребята могли увидеть и применить в жизни. Сейчас мы проходим тему «Способы разделения смесей» - какие смеси однородные, какие – неоднородные.  И как они разделяются. Здесь, на производстве, очень хорошо отображены все процессы - механическая очистка, химическая очистка, фильтрование.  То, что мы изучили теоретически, здесь прошли на практике. И когда мы видим, как вода из реки доходит до крана, - это самый лучший урок, он точно не забудется», - поделилась учитель химии Университетской гимназии Елена Кубышкина.

Она также отметила, что поводом для экскурсии была не только химия. По ее словам, сейчас дети знают о профессиях, которые на виду. И совершенно не подозревают, что есть такие важные профессии, о которых не говорят, но от которых зависит благополучие каждого горожанина. 

«Мы надеемся, что кто-то из вас свяжет своё будущее с инженерными специальностями. Когда вы будете поступать в технические вузы, помните, что вас ждут на таких предприятиях как наше. Здесь всегда будет работа для вас – работа, в которую нужно вкладывать ваше сердце и душу, чтобы у горожан была хорошая, чистая вода. Ждем вас через несколько лет механиками, мастерами, инженерами», - обратился к ребятам мастер ЦОСВ РВК-Архангельск Александр Дятлов.

10 октябрь 16:48 | : Экономика

Главные новости


Билет на Новую Землю
С мыслями о вечном. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (128)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20