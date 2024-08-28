Архангельские гимназисты познакомились с процессом очистки воды

Профориентация и практический урок химии – экскурсию в таком формате провели для учеников Университетской гимназии специалисты Центральных очистных сооружений водопровода (ЦОСВ) РВК-Архангельск.

Как отметила организатор экскурсии, начальник отдела по подбору и обучению персонала РВК-Архангельск Елена Смирнова, компания ведет большую просветительскую и профориентационную работу среди школьников и молодёжи.

Гимназистам показали весь процесс водоподготовки, начиная от первого подъема до конечного этапа – транспортировки воды населению. Инженер-технолог РВК-Архангельск Ольга Лазарева и мастер ЦОСВ Александр Дятлов показали ребятам центр управления объектом — диспетчерскую, станцию подъема воды. Школьники увидели работу барабанных сеток с автоматической очисткой и мощные насосы, которые качают воду из Северной Двины, познакомились с работой специалистов лаборатории.

На экскурсии школьников сопровождала и учитель химии – Елена Кубышкина. На каждом этапе химического процесса она дополняла технолога водоканала, давала понятные для ребят пояснения, помогала им глубже понять, что происходит с водой.

«Я стараюсь, чтобы любую тему, которую мы изучаем на уроках химии, ребята могли увидеть и применить в жизни. Сейчас мы проходим тему «Способы разделения смесей» - какие смеси однородные, какие – неоднородные. И как они разделяются. Здесь, на производстве, очень хорошо отображены все процессы - механическая очистка, химическая очистка, фильтрование. То, что мы изучили теоретически, здесь прошли на практике. И когда мы видим, как вода из реки доходит до крана, - это самый лучший урок, он точно не забудется», - поделилась учитель химии Университетской гимназии Елена Кубышкина.

Она также отметила, что поводом для экскурсии была не только химия. По ее словам, сейчас дети знают о профессиях, которые на виду. И совершенно не подозревают, что есть такие важные профессии, о которых не говорят, но от которых зависит благополучие каждого горожанина.

«Мы надеемся, что кто-то из вас свяжет своё будущее с инженерными специальностями. Когда вы будете поступать в технические вузы, помните, что вас ждут на таких предприятиях как наше. Здесь всегда будет работа для вас – работа, в которую нужно вкладывать ваше сердце и душу, чтобы у горожан была хорошая, чистая вода. Ждем вас через несколько лет механиками, мастерами, инженерами», - обратился к ребятам мастер ЦОСВ РВК-Архангельск Александр Дятлов.