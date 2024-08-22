Аграрии Поморья могут получить финансовые вливания

В Архангельской области идёт набор заявок на получение финансовой поддержки для привлечения специалистов в аграрный сектор. Подробности от издания «Регион 29»:

- Крайний срок подачи документов — 18 октября.

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области проводит конкурс на предоставление субсидий для реализации проектов, направленных на поддержку сельхозпроизводителей в обеспечении квалифицированными кадрами.

Как сообщила министр регионального министерства Ирина Бажанова, поддержка оказывается в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Финансирование осуществляется из областного и федерального бюджетов.

Субсидия предоставляется для возмещения части затрат по заключённым договорам на обучение и целевым договорам, а также для компенсации расходов на оплату труда и проживание студентов во время практики.

С 2024 года отбор заявок на получение субсидий и грантов будет проводиться через единую цифровую платформу «Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки» в информационной системе «Электронный бюджет».

Предприниматели могут получить консультацию и помощь в оформлении документов в региональном центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 81, офис 505. Телефон: (8-8182) 42-36-63, электронная почта: ckfao@yandex.ru.