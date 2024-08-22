Маргаритинская ярмарка завлекает покупателей бараньей колбасой

И другими вкусностями, о которых вы прочтете чуть ниже. А пока о главном – сегодня в областном центре начала свою работу главная ежегодная ярмарка Поморья. Торговля идет на четырёх площадках: в «Норд-Экспо», у центрального рынка, облпотребсоюза и Архангельского театра драмы. Говорят, народ уже стал ломиться к прилавкам. Подробности от издания «Регион 29»:

- С самого утра на площадке облпотребсоюза — в начале улицы Поморской — многолюдно. Потребительские общества из Архангельска, Вельского, Каргопольского, Коношского, Устьянского, Пинежского районов и округов представляют продукты питания собственного производства. Предлагается продукция, изготовленная как по традиционным и даже старинным рецептам, так по разработанным специально для Маргаритинской ярмарки.

Среди новинок, например, — баранья колбаса, калачи с полбой, галеты с брусникой, пинежский пряник с вареной сгущенкой, ментоловый мармелад, консервы из судака и щуки и многое другое. Здесь же ремесленные сыры от местных производителей: Шенкурского молочного завода и судромской сыроварни.

В большом ассортименте свежая рыба из Каргопольского округа: судак, щука, лещ. Традиционно пользуется спросом продукция заготовительной деятельности: овощи, ягоды, грибы.

Также на площадке облпотребсоюза проходит конкурс «Булочная фантазия». Победителей определяют посетители ярмарки голосуя за понравившиеся изделия.

Торговля фермерскими овощами с автомашин организована на двух площадках Маргаритинки: возле выставочного центра «Норд Экспо» и у центрального рынка. Уже в первый день посетители ярмарки активно приобретают картофель, выращенный на полях Архангельской области.

В «Норд Экспо» представлена продукция региональных сельхозпроизводителей: куриные яйца из Котласского округа, молочная и мясная продукция из Устьян, мёд из Вилегодского округа.

Ярмарка будет функционировать пять дней – с 19 по 23 сентября.