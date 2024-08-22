Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Маргаритинская ярмарка завлекает покупателей бараньей колбасой

И другими вкусностями, о которых вы прочтете чуть ниже. А пока о главном – сегодня в областном центре начала свою работу главная ежегодная ярмарка Поморья. Торговля идет на четырёх площадках: в «Норд-Экспо», у центрального рынка, облпотребсоюза и Архангельского театра драмы. Говорят, народ уже стал ломиться к прилавкам. Подробности от издания «Регион 29»:

- С самого утра на площадке облпотребсоюза — в начале улицы Поморской — многолюдно. Потребительские общества из Архангельска, Вельского, Каргопольского, Коношского, Устьянского, Пинежского районов и округов представляют продукты питания собственного производства. Предлагается продукция, изготовленная как по традиционным и даже старинным рецептам, так по разработанным специально для Маргаритинской ярмарки.

Среди новинок, например, — баранья колбаса, калачи с полбой, галеты с брусникой, пинежский пряник с вареной сгущенкой, ментоловый мармелад, консервы из судака и щуки и многое другое. Здесь же ремесленные сыры от местных производителей: Шенкурского молочного завода и судромской сыроварни.

В большом ассортименте свежая рыба из Каргопольского округа: судак, щука, лещ. Традиционно пользуется спросом продукция заготовительной деятельности: овощи, ягоды, грибы.

Также на площадке облпотребсоюза проходит конкурс «Булочная фантазия». Победителей определяют посетители ярмарки голосуя за понравившиеся изделия.

Торговля фермерскими овощами с автомашин организована на двух площадках Маргаритинки: возле выставочного центра «Норд Экспо» и у центрального рынка. Уже в первый день посетители ярмарки активно приобретают картофель, выращенный на полях Архангельской области.

В «Норд Экспо» представлена продукция региональных сельхозпроизводителей: куриные яйца из Котласского округа, молочная и мясная продукция из Устьян, мёд из Вилегодского округа.

Ярмарка будет функционировать пять дней – с 19 по 23 сентября.

19 сентябрь 15:29 | : Экономика

Главные новости


Утраченные памятники Поморья. Проездная башня Николо-Корельского монастыря
Приметы осени. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (222)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20