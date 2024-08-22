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Халатность дорожников и строителей приводит к повреждению коммунальной инфраструктуры

Специалистам цехов водоснабжения и водоотведения  РВК-Архангельск приходится сталкиваться с тем, что при ремонте автодорог в городе колодцы оказываются закатанными в асфальт или засыпанными строительным мусором. Последний пример – засыпанные песком и асфальтовой крошкой колоды канализации на пересечении проспекта Ломоносова и улицы Володарского, из-за чего произошел излив стоков на поверхность и в подвал многоквартирного дома на пр. Ломоносова, 117.

«Три дня наши аварийные бригады с помощью специализированной техники вычищали колодцы. И это уже не в первый раз. На этом перекрестке  дорожники устроили складирование песка и, хотя колодцы были обозначены еще до начала проведения дорожных работ, их продолжают заваливать  строительным мусором. То же самое – на противоположной стороне дороги: там вскрыли тротуар, проигнорировав то, что крышки колодцев были сдвинуты и туда сваливались куски асфальта. Как результат – встал большой участок коллектора, который пришлось мыть  в течение нескольких дней», - рассказал начальник центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Илья Попов.

Сегодня по результатам обследования стало понятно – из-за строительного мусора в коллекторе образовалось повреждение, необходимо провести раскопку и заменить большой участок трубы. Принято решение приступать к работам по замене 50-метрового участка коллектора незамедлительно.

Такое неадекватное отношение к коммуникациям приводит к тому, что становится невозможно проводить профилактическую работу, а в случае аварийной ситуации время ликвидации значительно увеличивается. Кроме того, в большинстве случаев дорожное полотно вновь приходится ремонтировать. Так происходит абсолютно на всех отремонтированных дорожными строителями улицах и в подавляющем большинстве – на строительных площадках.

По статистике, несколько раз в месяц специалистам РВК-Архангельск  приходится разгребать завалы в колодцах, что значительно увеличивает время ремонта сетей и повышает незапланированные расходы.

«Для устранения засора слесаря нашего предприятия должны проверить всю канализационную линию и осмотреть каждый находящий на ней колодец. Если колодец оказался заасфальтирован, то проверить наличие засора в нем нельзя. Специалистам приходится по картам искать расположение колодца, использовать металлоискатель и вскрывать свежеуложенное асфальтовое полотно. Так было недавно на улицах Садовой и Вологодской, на отремонтированных магистралях в Соломбальском округе. Когда находим колодцы, всегда поражаемся тому, что кидают в них коллеги-строители. Это и куски бордюрного камня и бетона, и щебень, и песок, и  автомобильные покрышки», - рассказал ведущий инженер цеха канализационной сети РВК-Архангельск Евгений Бровин.

РВК-Архангельск обращается к руководителям дорожных и строительных организаций: эти действия несут не только материальный ущерб предприятию, но и приносят неудобства жителям города. Проведите дополнительный инструктаж сотрудников, будьте внимательны при выполнении дорожных и строительных работ.


19 сентябрь 13:49 | : Экономика / Скандалы

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