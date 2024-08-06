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Молодые врачи Поморья могут рассчитывать на помощь от государства

Им положены федеральные и региональные выплаты. Служебное жилье и наставничество также входят в меры поддержки, в том числе для среднего медперсонала. Подробности от издания «Регион 29»:

— Социальные выплаты на 30 тысяч рублей; губернаторская выплата, которая может достигать порядка 20 тысяч рублей; плюс гарантированный МРОТ. И в среднем у нас фельдшер на ФАПе, который ранее получал порядка 20 тысяч рублей, сейчас получает на руки как минимум 80-90 тысяч рублей, — рассказал министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский.

Заседание Координационного совета профсоюза работников здравоохранения затронуло вопросы молодёжной политики. В Поморье это и межрегиональный студотряд «Коллеги», поддержка движения волонтеры-медики. Кроме того, студентам-целевикам положены дополнительные стипендии. 

— В пропаганде здорового образа жизни без сферы здравоохранения и молодых специалистов в этой сфере очень сложно обойтись. Именно с точки зрения экспертов, с точки зрения организаторов, модераторов процессов также привлекаются, конечно же, и студенты-медики, — отметил исполняющий обязанности руководителя агентства по делам молодёжи Архангельской области Юрий Марич.

В Архангельской области в медицине работает более 16 тысяч северян. Это и врачи, и средний медицинский персонал медсестры медбратья. Их права представляет региональный профсоюз работников здравоохранения. В него могут вступать и студенты-медики. 

— Почему-то не все знают, что существует такая общественная организация, которая стоит на защите их прав и интересов. Поэтому мы и проводим эти мероприятия и пытаемся это донести. Но выбор делает молодёжь. У нас профсоюз предусматривает добровольное вступление по уставу, — пояснил председатель Архангельской межрегиональной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Александр Зубов.

Все это делается для того, чтобы закрепить молодых специалистов в регионе.

— Знаю, что многие и не подозревают о том, что у нас есть профсоюзные стипендии. Студентам медицинских вузов, которые учатся хорошо и занимаются профсоюзной работой, мы их каждый год назначаем. Это вот маленький штрих к тому, что мы делаем. Во-вторых, мы проводим для них обязательно в процессе обучения форумы, — заключил заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников. 

Членам профсоюза доступны и другие программы и меры поддержки. В этом помогает сотрудничество профсоюза и регионального Минздрава. 

17 сентябрь 10:35 | : Экономика

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