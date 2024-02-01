Народный фронт заставил бракоделов сменить асфальт в Малых Карелах

На ремонт лыжероллерной трассы и устройство гостевой парковки выделили 120 миллионов бюджетных рублей. Заказчиком работ выступил региональный центр спортивной подготовки «Водник», подрядчиком – ООО «Севдорстройсервис».



Две недели назад эксперты НФ указали на нарушения технологии укладки асфальта: на первом, подстилающем слое, невооруженным глазом были видны трещины, поэтому укладывать второй слой было недопустимо.



Фронтовики вежливо попросили минспорта Поморья (Пивков Сергей) обязать дорожников устранить замечания.



Сегодня представители Народного фронта вновь проверили объект. Подрядчик полностью срезал бракованное покрытие и уже уложил два слоя нового асфальта.

Дорога ровная, швы не ощущаются, результат радует.

