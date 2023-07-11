Больше половины жителей Поморья оптимистично смотрят в карьерное будущее

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Архангельской области и выяснила, что настроения соискателей на местном рынке труда по итогам 3 квартала 2023 года вышли на позитивный уровень и стали лучше, чем во 2 квартале 2023. Но при этом соискательская активность стала ниже 30% по сравнению с прошлым годом, а также на 66% по сравнению с 2021.

В разрезе страны больше всего в успешное трудоустройство по итогам квартала склонны верить соискатели из Урала и Сибири, а также Приволжского ФО. С другой стороны, наименее оптимистично настроены жители Центрального ФО, Москвы и области, а также Дальнего Востока – здесь у соискателей скорее негативные настроения относительно работы и карьеры.

Жители Архангельской области повторяют общероссийский тренд и демонстрируют рост оптимистичных взглядов относительно работы. Более того, опрос hh.ru показывает, что 54% опрошенных в регионе уверены, что смогут найти работу в ближайшее время, а именно этой осенью и зимой. Не могут разделить такую уверенность 35% местных соискателей. Остальные затруднились ответить.

(фото с https://krasivoe-foto.ru/photo)



