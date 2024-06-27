Малиновое будущее Архангельской области

Так можно озаглавить рассказ главы региона Александра Цыбульского о посещении малиновой плантации в Заостровье, который опубликовало издание «Регион 29»:

- Многодетная семья Варфоломеевых — Андрей, Дарья и их сыновья Артур, Макар и Тимур — проводит все дни на своих плантациях, где они выращивают малину.

Плантации начали обустраивать в 2018 году. Первый урожай собрали в 2020 году — около 30 кг. Но уже в 2022 году урожай составил примерно 1500 кг!

На плантациях можно самостоятельно собирать малину. Это существенно снижает стоимость ягод. За сезон здесь бывает около 400 туристов, и, по словам фермеров, ягод хватает всем.

Здесь также создаются рабочие места: каждое лето на плантациях работают школьники, их трудоустраивают при поддержке центра занятости. Из областного бюджета компенсируют выплату заработной платы — за два года предприятие получило более 2 миллионов рублей.

Варфоломеевы планируют развивать свой семейный проект в двух направлениях: расширять плантации и развивать агротуризм, который является одним из перспективных драйверов развития территории на стыке туризма и сельского хозяйства. «Малиновое поле» уже стало частью туристического маршрута «Заостровье-вело». Пока взрослые собирают малину, дети играют и участвуют в мастер-классах по заготовке чая.

Александр Цыбульский:

— Важно, что сами фермеры душой болеют за свое дело — постоянно участвуют в грантах, побеждают в конкурсах, проходят обучение. Обсудили с ними сложности, которые тормозят расширение производства, будем помогать, чтобы крепкая семья Варфоломеевых не теряла своего энтузиазма и дальше с удовольствием давала всем гостям настоящее малиновое счастье.