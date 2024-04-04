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Архангельские школьники узнают, почем она - копеечка

Несовершеннолетние Поморья станут подсобными рабочими, курьерами, фасовщиками и комплектовщиками товаров, а также уборщиками производственных и служебных помещений. Об этом сообщает издание «Регион 29».

Школьников привлекут к работам по благоустройству и озеленению территорий, обслуживанию библиотечных фондов и организации культурно-массовых мероприятий.

Отметим, что помимо заработной платы от работодателя, несовершеннолетние получат материальную поддержку от службы занятости. Максимальная сумма такой поддержки составляет 3,3 тысячи рублей в месяц.

На эти цели в областном бюджете в текущем году предусмотрено более шести миллионов рублей.

Кадровые центры региона создают временные рабочие места на предприятиях и в организациях всех форм собственности на основании договоров с работодателями.

В 2023 году между работодателями Поморья и службой занятости региона было заключено около 400 договоров, что позволило обеспечить работой на летний период 2940 юношей и девушек.

 

 

06 май 15:19 | : Экономика

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