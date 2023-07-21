Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ЖК «О`Берег» Группы Аквилон в Архангельске готов к заселению

Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию первого проекта Группы Аквилон в округе Майская Горка на пр. Ленинградский.  ЖК «О`Берег» - экологичный жилой комплекс, концепция которого предусматривает создание сообщества соседей, своего «зеленого мира».

 Архитектурно-планировочное решение здания включает динамичные фасады: использование максимума стекла для придания дому «воздушности». Предусмотрена декоративная подсветка со стороны пр. Ленинградский. Близость парка «Майский», также поддерживает эко-направление, это место для прогулок, для занятий спортом, для проведения времени с семьей, друзьями. Из окон квартир нового дома открываются красивые виды на Северную Двину.

 При строительстве применялись качественные, экологически безопасные материалы. Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом стандартов GREEN ZOOM – российской системы оценки энергоэффективности и экологичности объектов жилищного строительства. Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей выполнена по авторскому дизайн-проекту в эко-стиле с применением натуральных текстур с соблюдением требований по созданию безбарьерной среды.

 Как и все жилые комплексы Группы Аквилон в новом объекте реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

 Благоустройство организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Под него отведено более 70% земельного участка. Прилегающее к дому пространство спроектировано по принципу «Двор без машин»: ландшафтный дизайн, много зелени, современные игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, многоуровневое уличное освещение, вместительные эко-парковки для автомобилей. Предусмотрено создание условий для раздельного сбора мусора.

 Напомним, что 2021 году Группа Аквилон приобрела у частных собственников земельный участок площадью 0,85 га на пр. Ленинградский, 40. Строительство жилого комплекса осуществлено с соблюдением всех действующих градостроительных нормативов.

 В текущем году компания, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй в Архангельске четыре жилых комплекса, 93 тыс. кв. м нового жилья -  1408 квартир. Все они приобретены архангелогородцами. 

 В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 380 тыс. кв. м. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 250 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов. 


01 ноябрь 10:05 | : Экономика

Главные новости


Захват картёжников Клобучихи. Волшебный фонарь в Курострове. И другие вести из прошлого Поморья
Сессия и кое-что еще. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (15)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20