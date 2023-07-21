ЖК «О`Берег» Группы Аквилон в Архангельске готов к заселению

Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию первого проекта Группы Аквилон в округе Майская Горка на пр. Ленинградский. ЖК «О`Берег» - экологичный жилой комплекс, концепция которого предусматривает создание сообщества соседей, своего «зеленого мира».

Архитектурно-планировочное решение здания включает динамичные фасады: использование максимума стекла для придания дому «воздушности». Предусмотрена декоративная подсветка со стороны пр. Ленинградский. Близость парка «Майский», также поддерживает эко-направление, это место для прогулок, для занятий спортом, для проведения времени с семьей, друзьями. Из окон квартир нового дома открываются красивые виды на Северную Двину.



При строительстве применялись качественные, экологически безопасные материалы. Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом стандартов GREEN ZOOM – российской системы оценки энергоэффективности и экологичности объектов жилищного строительства. Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей выполнена по авторскому дизайн-проекту в эко-стиле с применением натуральных текстур с соблюдением требований по созданию безбарьерной среды.



Как и все жилые комплексы Группы Аквилон в новом объекте реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.



Благоустройство организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Под него отведено более 70% земельного участка. Прилегающее к дому пространство спроектировано по принципу «Двор без машин»: ландшафтный дизайн, много зелени, современные игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, многоуровневое уличное освещение, вместительные эко-парковки для автомобилей. Предусмотрено создание условий для раздельного сбора мусора.



Напомним, что 2021 году Группа Аквилон приобрела у частных собственников земельный участок площадью 0,85 га на пр. Ленинградский, 40. Строительство жилого комплекса осуществлено с соблюдением всех действующих градостроительных нормативов.

В текущем году компания, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй в Архангельске четыре жилых комплекса, 93 тыс. кв. м нового жилья - 1408 квартир. Все они приобретены архангелогородцами.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 380 тыс. кв. м. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 250 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов.



