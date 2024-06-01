«Квартал 100» в Северодвинске стал лучшим жилым комплексом комфорт-класса

Возводимый Группой Аквилон в городе корабелов ЖК «Квартал 100» удостоен премии URBAN-2024 - федеральной премии номер один в мире недвижимости в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса СЗФО».

- Это еще одно важное достижение, которое подчеркивает нашу преданность качеству и инновациям в сфере жилищного строительства. Немаловажно, что победителей отбирала профессиональная комиссия, в которую входили влиятельные эксперты в сфере недвижимости. Учитывали весь процесс девелопмента: строительство, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, уровень благоустройства, а также архитектурный облик. Группа Аквилон выполнит все обязательства по кварталу 100 в установленные сроки, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Торжественная церемония награждения премии Urban-2024 состоялась в концертном зале Red Arena, расположенном на курорте «Красная Поляна» в Сочи. В этом году было подано 329 заявки от 143 девелоперов из 75 городов России, представивших 200 жилых комплексов. Одним из главных принципов премии Urban является прозрачность и объективность. Все этапы оценки и выбора победителей проводятся с большой ответственностью и соблюдением высоких стандартов. Каждый проект был оценен специальной «Системой объективной оценки», которая учитывает сотню параметров и выставляет вес и баллы каждому участнику. Баллы, полученные в результате объективной оценки и экспертного голосования жюри, были суммированы. Затем результаты проверил независимый консультант премии - компания «Технологии Доверия».

Напомним, проект комплексной застройки квартала 100 в городе корабелов первым в Поморье получил статус масштабного по решению Комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области. Реализующая его компания является резидентом Арктической зоны РФ. По муниципальному контракту помимо возведения современного жилья Группа Аквилон передаст муниципалитету полностью укомплектованный детский сад на 140 мест, и обустроит парк площадью 2,5 га с берегоукреплением озера Театральное.

1-я очередь жилого комплекса уже введена в эксплуатацию. Практически все квартиры в ней приобретены горожанами. В настоящее время на 2-й очереди жилого комплекса завершено возведение «коробки» здания, ведется установка внутренних перегородок и монтаж оконных блоков. На 3-й очереди работы на кровле выполнены на 75%, закончено остекление балконов и лоджий, ведется прокладка внутридомовых инженерных сетей, внутренняя отделка, смонтировано лифтовое оборудование. На 4-й очереди ведется кирпичная кладка стен 2-3-го этажа, на 6-й и 7-й очередях – закачивают заливку ростверка и приступили к возведению стен подвала.

На здании детсада завершено устройство кровли и навесного вентилируемого фасада, установлены окна, внутренние перегородки, выполнена прокладка наружных сетей. В здании завершается прокладка внутренних инженерных сетей, ведется установка дверей. Отобраны подрядчики для поставки необходимого технологического оборудования.

Выполнены основные работы по берегоукреплению озера Театральное. Они потребовали большого объема отсыпки грунта, поскольку прибрежная полоса была сильно заболочена. Здесь завершается устройство габионов, ведется подготовка к планировке территории, и высадке зеленых насаждений. В рамках озеленения территории парка предусмотрена посадка не менее 4 тыс. деревьев и кустарников в возрасте 3-5 лет. В том числе появятся: клён остролистный, берёза, черёмуха, сирень, спирея. Для живых изгородей высаживается кизильник блестящий. Газоны площадью более 12 тыс. кв. м будут засеяны смесью многолетних трав, толщина почвенно-растительного слоя составит не менее 15 см. Кроме того около 750 деревьев будет высажено в рамках благоустройства придомовой территории жилых домов.

Рекреационная зона оборудуется сетью прогулочных дорожек из тротуарной плитки и гравия, включая променад вдоль озера Театральное с ограждением, обеспечивающим безопасность, а также многофункциональной дорожкой для езды на велосипедах и роликах. Выделяются зоны отдыха с установленными скамейками и урнами. Также запланирована установка универсальных спортивных площадок с оборудованием уличными тренажерами и детских разновозрастных игровых площадок с антитравматическим покрытием. Территория парка оборудуется линиями наружного освещения, предусматривается гостевая парковочная стоянка. Немаловажно, что проходящая по территории парка сеть канализации будет ликвидирована (потребители переключены на вновь построенный коллектор вдоль улицы Ломоносова), а сеть ливневой канализации вынесена за пределы парка. При этом Группа «Аквилон» построит для неё заглубленные локальные очистные сооружения. Новый дренаж обеспечит территорию парка от подтопления.



