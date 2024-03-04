В Новодвинске утонул… фонтан

Оксюморон? Но именно так можно понять случившееся с городским фонтаном из уст главы города бумажников Александра Чечулина:

- Три насоса обеспечивающие подачу воды были затоплены во время ливня 03.06.2024. Затопление произошло по причине отказа дренажной системы технического помещения фонтана. Специалистами установлены причины сбоя в работе и подготовлен перечень работ для предупреждения подобной ситуации в последующем.

По данным коллег, обустройство фонтана обошлось бюджету в 20 млн рублей, а он не проработал и месяца. Как будто в Новодвинске летние дожди такая же природная аномалия, как в Израиле.

Впрочем, глава города обнадеживает, что все починят в кратчайшие сроки.



