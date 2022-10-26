Группа Аквилон строит жилье для нуждающихся северян

Группа «Аквилон» построит и передаст Архангельской области более 200 квартир для предоставления нуждающимся.
В прошлом году на заседании региональной Комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции три инвестиционных проекта Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске получили статус масштабных.
Общий объем инвестиций по проектам составит не менее 4,75 млрд. рублей. На земельных участках общей площадью 7,1 га, предоставленных в аренду правительством Архангельской области Группа «Аквилон» построит почти 100 тыс. кв. м современного жилья. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», инвестор получает земельные участки в аренду без торгов, с обязательствами построить не менее 20 тыс. кв. м жилья и передать региону не менее 7% его площади.
В ходе реализации трех масштабных инвеспроектов Группа «Аквилон» передаст Архангельской области около 7 тыс. кв. м жилья или более 200 квартир. Они будут предоставляться по договорам соцнайма детям-сиротам и жителям аварийных домов. При этом большая часть квартир будет передана до завершения всего объема строительства. Кроме того на период реализации инвестпроектов создаются новые рабочие места: всего на новых объектах будет задействовано порядка 2,9 тыс. человек.
В Северодвинске, на пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га, уже строится жилой комплекс «Аквилон NEO». На 1-м корпусе завершено устройство свайного поля, на 2-м – заканчивается выборка грунта котлована. В собственность региона будет передано около 1,9 тыс. кв. м (59 квартир стоимостью 208 млн рублей). Общий объем инвестиций составит 1,35 млрд. рублей, срок завершения строительства – 2025 год. Кроме того, благодаря проекту компании Северодвинск получит 441,7 млн рублей на реконструкцию пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до Морского пр., строительство продолжения пр. Труда к кварталу 175 и дорожной инфраструктуры в нем, а также на прокладку кольцевой сети водопровода и канализационно-насосной станции в районе пересечения пр. Победы и пр. Труда.
В Архангельске Группой Аквилон будет реализовано два масштабных инвестиционных проекта.
На пр. Ленинградский (между ЦВОС и сквером, который находится за границами строительства) на участке в 3,48 га международным архитектурным бюро MLA+ проектируется разновысотный жилой комплекс. При этом предусматривается место для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса и зона санитарной охраны вдоль берега Северной Двины. В собственность региона будет передано около 3,3 тыс. кв. м (102 квартиры). Общий объем инвестиций составит 2,35 млрд. рублей, срок завершения строительства – 2027 год.
На ул. Нагорная (между магазином «Гиппо» и Ломоносовским парком, территория которого находится за границами строительства), на участке в 1,17 га, проектируется разновысотный жилой комплекс площадью 21 тыс. кв. м. При этом застройщик, за свой счет, выполнит реконструкцию части территории парка, что положит начало его дальнейшего комплексного благоустройства. В собственность региона будет передано около 1,5 тыс. кв. м (примерно 45 квартир стоимостью). Общий объем инвестиций составит более 1 млрд. рублей, срок завершения строительства – 2026 год.
Также Группа Аквилон планирует продолжить участие в программах комплексного развития территорий в Архангельске и Северодвинске. Так по договору с администрацией Северодвинска застройщик в квартале 102 ограниченном улицами Тургенева - Чехова - Гайдара и Трудовым переулком, за свой счет расселяет 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 квадратных метров - 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек. Треть из них уже расселена.
- Те участки, которые муниципалитеты выставляют на аукционы, предусматривают большой объем расселения аварийного и ветхого жилья. Это серьезная финансовая и социальная нагрузка, но мы готовы ее нести. У Группы Аквилон есть большой опыт участия в программе развития застроенных территорий в Архангельске. Все аварийные дома были расселены в предусмотренные законом сроки, все жители получили новое жилье либо денежную компенсацию, - пояснил председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов.
За все время участия Группы Аквилон в программе развития застроенных территорий все обязательства по расселению и выплатам в рамках заключенных с муниципалитетом договоров были выполнены в полном объеме. Каких-либо претензий от граждан в адрес застройщика не поступало. Были расселены все дома (вне зависимости от степени их повреждений), причем в некоторых случаях их жильцы получили квартиры большей площади, чем те в которых они проживали.
В настоящее время по масштабным и приоритетным региональным инвестпроектам, а также программам развития застроенных территорий и реставрации объектов культурного наследия крупнейшая строительная компания не только передаст Архангельской области квартиры для нуждающихся в жилье, но и построит новые социальные объекты, рекреационные зоны и кластер креативных индустрий. Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей.
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