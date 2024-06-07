РВК-Архангельск предупреждает: Самовольные врезки в систему незаконны

РВК-Архангельск напоминает о важности урегулирования вопросов подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.



Практика показывает, что некоторые собственники решаются произвести самовольную врезку в центральный водопровод или канализацию, а уже после занимаются оформлением документов. Но такой порядок действий является нарушением и ведет к штрафам.



Особое внимание собственникам следует обратить на следующее обстоятельство: если вы купили частный дом или участок, вам необходимо в кратчайшие сроки обратиться в водоканал для заключения Договора водоснабжения и/или водоотведения. Также следует насторожиться, если при продаже вам не передали договор или не приходят квитанции за ВиВ – практически в ста процентах случаев это говорит о том, что подключение произведено нелегально.



Незаконное присоединение представляет угрозу для пользователей и наносит экономический ущерб ресурсоснабжающей организации. После самовольного подключения никто не проводит обязательную промывку и дезинфекцию трубопроводов, что приводит к попаданию в городскую систему водоснабжения грязи, мусора и органических соединений. Речь идет не только о качестве или вкусе воды, а об ее безопасности. Кроме того, при проведении несанкционированной врезки в системе снижается давление, что уменьшает подачу воды в соседних трубах или приводит к гидроударам, подрывам сетей и авариям с отключением большого числа абонентов, которые добросовестно оплачивают счета, - пояснил инспектор водных ресурсов РВК-Архангельск Владимир Кончаков.



Для того, чтобы проверить законность подключения к сетям при покупке дома, дачи или коттеджа, нужно придерживаться трех простых правил:

Проверьте проект строительства и технический план. Система водоснабжения должна соответствовать проекту. Если вы не знаете, в каком статусе находится ваша водопроводная сеть, - обратитесь в водоканал.



Запросите у предыдущего владельца копию договора с ресурсоснабжающей организацией. После получения копии, обратитесь в водоканал с документом и проверьте наличие задолженности.



Обратите внимание на наличие приборов учета и документов к ним - технического паспорта счетчика и акта допуска прибора учета. Осмотрите водомер и пломбы - они должны быть в рабочем состоянии. После этого уточните в водоканале дату истечения срока поверки счетчика, а также задолженность по данному объекту.



Соблюдение этих правил оградит собственника от штрафных санкций за самовольную врезку, в числе которых не только отключение, но и доначисление платы за незаконное пользование ресурсом, а также оплата работ, которые будет проводить ресурсоснабжающая организация в рамках ограничительных процедур.



Подать заявление на подключение к сетям ВиВ можно в отделе подключения новых абонентов по адресу: г.Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9 каб.10 или по электронной почте: rvkarh@rosvodokanal.ru .



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