«РВК-Архангельск» объявил самовольные врезки в систему водоснабжения и водоотведения незаконными

В преддверие дачного сезона, когда горожане рассматривают возможность приобретения частных домов, «РВК-Архангельск» напоминает о важности урегулирования вопросов подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.

Практика показывает, что некоторые собственники решаются произвести самовольную врезку в центральный водопровод или канализацию, а уже после заняться оформлением документов. Но такой порядок действий является нарушением и ведет к штрафам.

«Незаконные врезки - это самовольное присоединение к централизованным сетям. Чаще всего собственники частных домовладений врезаются в сети водопровода или канализации из-за нежелания платить за ресурсы, надеясь, что их объем потребления не столь значителен, и ресурсоснабжающая организация не заметит этих потерь. Однако наша компания обладает рядом инструментов для выявления нарушителей. За самовольные врезки предусмотрена внушительная плата, размер которой может быть определен исходя из максимального расчетного объема потребления за предыдущие три года», - рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Особое внимание собственникам следует обратить на следующее обстоятельство: если вы купили частный дом или участок, вам необходимо в кратчайшие сроки обратиться в водоканал для заключения Договора водоснабжения и/или водоотведения. Также следует насторожиться, если при продаже вам не передали догоор или не приходят квитанции за ВиВ – практически в 100 процентах случаев это говорит о том, что подключение произведено нелегально.

«Незаконное присоединение представляет угрозу для пользователей и наносит экономический ущерб ресурсоснабжающей организации. После самовольного подключения никто не проводит обязательную промывку и дезинфекцию трубопроводов, что приводит к попаданию в городскую систему водоснабжения грязи, мусора и органических соединений. Речь идет не только о качестве или вкусе воды, а об ее безопасности. Кроме того, при проведении несанкционированной врезки в системе снижается давление, что уменьшает подачу воды в соседних трубах или приводит к гидроударам, подрывам сетей и авариям с отключением большого числа абонентов, которые добросовестно оплачивают счета», - рассказал главный инженер «РВК-Архангельск» Дмитрий Черкашин.

Для того, чтобы проверить законность подключения к сетям при покупке дома, дачи или коттеджа, нужно придерживаться трех простых правил:

Проверьте проект строительства и технический план. Система водоснабжения должна соответствовать проекту. Если вы не знаете, в каком статусе находится ваша водопроводная сеть - обратитесь в водоканал.

Запросите у предыдущего владельца копию договора с ресурсоснабжающей организацией. После получения копии, обратитесь в водоканал с документом и проверьте наличие задолженности.

Обратите внимание на наличие приборов учета и документов к ним - технического паспорта счетчика и акта допуска прибора учета. Осмотрите водомер и пломбы - они должны быть в рабочем состоянии. После этого уточните в водоканале дату истечения срока поверки счетчика, а также задолженность по данному объекту.

Соблюдение этих правил оградит собственника от штрафных санкций за самовольную врезку, в числе которых не только отключение, но и доначисление платы за незаконное пользование ресурсом, а также оплата работ, которые будет проводить ресурсоснабжающая организация в рамках ограничительных процедур.

Обращаем внимание на то, что, если вам известны случаи незаконного подключения соседних объектов, об этом также следует сообщить в «РВК-Архангельск», поскольку такие подключения лишают качественного водоснабжения законных абонентов (идет разбор воды больше, чем предусмотрено сетями и нагрузкой).

«РВК-Архангельск» рекомендует не ждать прихода контролёров, а самостоятельно обратиться с заявлением о подключении и пользоваться услугами на законных основаниях.

Прием заявлений осуществляется в отделе подключения новых абонентов по адресу: г.Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9 или по электронной почте: rvkarh@rosvodokanal.ru .

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