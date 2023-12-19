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РВК-Архангельск объявляет водную амнистию для самовольно подключившихся

С 1 по 29 февраля тем потребителям, кто самовольно подключился к сетям водоснабжения или водоотведения, предлагается узаконить свои врезки.

Горожанам и юридическим лицам, незаконно подключившимся к сетям водоснабжения и водоотведения, ранее не имевшим заявки на договор техприсоединения, водоканал предлагает до 29 февраля обратиться с официальным заявлением в офис предприятия.  В этом случае  компания готова легализовать подключение без применения расчетного метода по сечению и заключить договор на услуги водоснабжения и водоотведения.
 
 Собственники недвижимости или наследники должны обратить внимание, что, если они ежемесячно не получают квитанции, у них отсутствуют договоры и акты о техприсоединении, а также на принадлежащих им объектах отсутствуют опломбированные приборы учета потребления воды, при этом вода на объект поступает, то все это указывает на незаконное присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения. 

«РВК-Архангельск, проводя работу по снижению и мониторингу потерь воды в системе водоснабжения, регулярно сталкивается с ситуацией, когда лица, купившие участки, частные дома или коммерческую недвижимость, часто не знают о том, что они подключены к сетям нелегально. Более того, на таких объектах могут быть даже установлены счетчики. Так, недобросовестные строители и продавцы пытаются показать мнимую законность подключения к сетям. Сегодня мы вынуждены констатировать, что в городе еще остается большое количество незаконно подключенных объектов. Мы со своей стороны готовы помочь всем, кто к нам обратится, как можно быстрее стать законопослушными абонентами», - отметила коммерческий директор РВК-Архангельск Светлана Шадрина. 

Специалисты компании проводят проверку сетей отдельными зонами, к выявленным нарушителям будут применены санкции, а также проведено отключение от сетей водоснабжения и водоотведения. В первую очередь, это коснется негативной практики подключения частных домов в городской среде. 
 
 Пользователи, незаконно присоединившиеся к городским сетям ВиВ, наносят ущерб развитию всей городской системы водопроводно-канализационного хозяйства, заставляя предприятие и добросовестных потребителей отвечать за последствия таких ситуаций.

«В соответствии с действующим законодательством при выявлении фактов незаконного подключения начисления за потреблённый ресурс осуществляются по расчетному методу - по сечению трубы. Суммы в этом случае могут быть очень внушительными. Так, незаконное пользование сетями в течение трех месяцев в зависимости от диаметра трубы приведет к начислениям до 150 тысяч рублей для населения. Подобные нарушения юрлицам могут обойтись в сумму от 1 до 10 млн рублей», - рассказала и.о. начальника инспекции водных ресурсов РВК-Архангельск Светлана Чемисова.

Оформить все необходимые документы можно исключительно очно в офисе «РВК-Архангельск» на ул.Касаткиной, 9, каб.8 (инспекция водных ресурсов) у Светланы Чемисовой и Ирины Монашенко с 8 до 16 часов в понедельник, вторник, пятницу (перерыв с 12.00 до 12.45). Не приемные дни – среда и четверг. Свои вопросы вы также можете направить на электронную почту: arhsale@rosvodokanal.ru

25 январь 10:24 | : Экономика

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