Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогодцы признались, когда начинают ощущать свой возраст

На свой возраст плюс-минус год чаще ощущают себя архангелогородцы 29—30 лет.

18-летние юноши ощущают себя на 8 лет старше, девушки — на все 10. 18 — возраст совершеннолетия, вступления во взрослую жизнь и профессионального самоопределения для многих, очевидно, что молодежь неосознанно ассоциирует груз ответственности при принятии судьбоносных решений с грузом лет. У 19-летних внутренний конфликт возрастов уже не столь выражен: юноши чувствуют себя в среднем на 24, девушки — на 23 года.

 Возрасты по паспорту и по ощущению (плюс-минус год) чаще совпадают у мужчин и женщин 29—30 лет.

 У женщин после 30, а у мужчин после 35 начинает нарастать несоответствие фактического и психологического возрастов. В десятилетке от 30 до 40 особенно ярко это проявляется в 35 лет у женщин (они чувствуют себя на 9 лет моложе) и 39 лет у мужчин (ощущают себя максимум на 29). Настоящий кризис среднего возраста.

 Стареть никто не хочет: чем больше лет россиянам, тем сильнее они ощущают несоответствие паспортных данных и внутренних ощущений. После 43 разрыв уже в десяток лет. А женщины 52 лет и мужчины 54 лет вообще чувствуют себя на 16 лет моложе.

(фото с https://www.sunhome.ru/poetry/1169929

02 апрель 07:25 | : Будни

Главные новости


Парижское сладкое из Матигор. И другие вести из прошлого Поморья
Предупредить и обнадежить. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (21)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20