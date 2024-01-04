Архангелогодцы признались, когда начинают ощущать свой возраст

На свой возраст плюс-минус год чаще ощущают себя архангелогородцы 29—30 лет.

18-летние юноши ощущают себя на 8 лет старше, девушки — на все 10. 18 — возраст совершеннолетия, вступления во взрослую жизнь и профессионального самоопределения для многих, очевидно, что молодежь неосознанно ассоциирует груз ответственности при принятии судьбоносных решений с грузом лет. У 19-летних внутренний конфликт возрастов уже не столь выражен: юноши чувствуют себя в среднем на 24, девушки — на 23 года.



Возрасты по паспорту и по ощущению (плюс-минус год) чаще совпадают у мужчин и женщин 29—30 лет.



У женщин после 30, а у мужчин после 35 начинает нарастать несоответствие фактического и психологического возрастов. В десятилетке от 30 до 40 особенно ярко это проявляется в 35 лет у женщин (они чувствуют себя на 9 лет моложе) и 39 лет у мужчин (ощущают себя максимум на 29). Настоящий кризис среднего возраста.



Стареть никто не хочет: чем больше лет россиянам, тем сильнее они ощущают несоответствие паспортных данных и внутренних ощущений. После 43 разрыв уже в десяток лет. А женщины 52 лет и мужчины 54 лет вообще чувствуют себя на 16 лет моложе.

(фото с https://www.sunhome.ru/poetry/1169929)