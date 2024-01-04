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В Архангельскую область приходит "Самолет". Не летать, строить

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума подписали заместитель генерального директора по привлечению инвестиций Корпорации Развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Кирилл Каменев, первый заместитель губернатора Архангельской области - Председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев и член Совета директоров, управляющий партнер группы «Самолет» Александр Прыгунков. Церемония подписания состоялась в присутствии Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

 Стороны планируют осуществлять всестороннее взаимодействие при реализации проекта по комплексной жилищной застройке в Архангельской области. Ожидается, что инвестиции в проект составят около 15 млрд рублей. 

 «Улучшение качества жизни в дальневосточных и арктических городах – одно из приоритетных направлений нашей работы. Решение этой задачи невозможно без повышения доступности жилья, строительства социальных объектов и реализации социальных программ, которые мы постоянно совершенствуем, привлекая новых инвесторов и предоставляя им широкий выбор инструментов господдержки. Благодаря этому в регионы ДФО и нашей Арктики приходят крупные федеральные застройщики, которые смогут обеспечить дальневосточников и северян качественным и комфортным жильем и инфраструктурой, которая будет соответствовать современным стандартам, - отметил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. 

Реализация инвестпроекта планируется в рамках преференциального режима Арктической зоны Российской Федерации, статус резидента АЗРФ позволит инвестору рассчитывать на целый ряд налоговых и иных льгот. 

 «Мы распространили на Арктику механизмы ускоренного строительства жилья и социальной инфраструктуры, которые успешно зарекомендовали себя на Дальнем Востоке и позволяют бизнесу динамично развиваться и активно инвестировать в развитие регионов своего присутствия. Инвесторы в течение десяти лет снижают издержки по налогам на имущество и прибыль, платят пониженные страховые взносы, которые субсидируются государством. По специальной программе государством компенсируются процентные ставки по банковским кредитам. Упрощены процедуры получения земельных участков и таможенные формальности. Все это дает импульс к строительству нового жилья в северных регионах, а жителям – широкий выбор при покупке жилья, в том числе с помощью программы «Арктическая ипотека», - рассказал заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев.

 Правительство Архангельской области окажет застройщику помощь в подготовке проектов жилищного строительства и детальной проработке параметров и механизмов, а также в поиске приоритетных участков. 

 «Комфортное современное благоустроенное жилье и возможность его приобретения по приемлемым ценам – одно из ключевых условий, необходимых для того, чтобы люди оставались жить и работать, создавать семьи, растить и воспитывать детей в непростых климатических условиях Севера, - сказал первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев. - На протяжении последних нескольких лет мы кратно нарастили темпы строительства социального жилья, что позволяет нам серьезно продвинуться в решении проблемы расселения ветхих домов. Но при этом есть и большая потребность в строительстве нового коммерческого жилья. Тем более сегодня уже эффективно работают сразу несколько механизмов льготного кредитования, что является серьезным подспорьем для улучшения жилищных условий семей, в том числе молодых. Кроме того, это одно из привлекательных условий для специалистов, готовых переехать в Архангельскую область из других регионов и стран».

   Управляющий партнер группы «Самолет» Александр Прыгунков отметил, что компания планомерно наращивает присутствие в Арктической зоне России: «По достоинству оценивая градостроительный потенциал макрорегиона, мы продолжаем расширять присутствие «Самолета» на севере Европейской части России. В конце этого года мы планируем начать строительство первого жилого комплекса в Заполярье, где существует большой потенциал для реализации крупных проектов в связи с недостатком предложения качественного современного жилья. А наличие привлекательных ставок по Арктической ипотеке делает этот субъект особенно интересным для девелоперов. Уверен, что подписанное соглашение позволит сделать городскую среду для жителей Архангельской области еще более комфортной». 

07 июнь 12:11 | : Экономика

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