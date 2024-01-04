В Архангельскую область приходит "Самолет". Не летать, строить

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума подписали заместитель генерального директора по привлечению инвестиций Корпорации Развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Кирилл Каменев, первый заместитель губернатора Архангельской области - Председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев и член Совета директоров, управляющий партнер группы «Самолет» Александр Прыгунков. Церемония подписания состоялась в присутствии Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Стороны планируют осуществлять всестороннее взаимодействие при реализации проекта по комплексной жилищной застройке в Архангельской области. Ожидается, что инвестиции в проект составят около 15 млрд рублей.

«Улучшение качества жизни в дальневосточных и арктических городах – одно из приоритетных направлений нашей работы. Решение этой задачи невозможно без повышения доступности жилья, строительства социальных объектов и реализации социальных программ, которые мы постоянно совершенствуем, привлекая новых инвесторов и предоставляя им широкий выбор инструментов господдержки. Благодаря этому в регионы ДФО и нашей Арктики приходят крупные федеральные застройщики, которые смогут обеспечить дальневосточников и северян качественным и комфортным жильем и инфраструктурой, которая будет соответствовать современным стандартам, - отметил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

Реализация инвестпроекта планируется в рамках преференциального режима Арктической зоны Российской Федерации, статус резидента АЗРФ позволит инвестору рассчитывать на целый ряд налоговых и иных льгот.

«Мы распространили на Арктику механизмы ускоренного строительства жилья и социальной инфраструктуры, которые успешно зарекомендовали себя на Дальнем Востоке и позволяют бизнесу динамично развиваться и активно инвестировать в развитие регионов своего присутствия. Инвесторы в течение десяти лет снижают издержки по налогам на имущество и прибыль, платят пониженные страховые взносы, которые субсидируются государством. По специальной программе государством компенсируются процентные ставки по банковским кредитам. Упрощены процедуры получения земельных участков и таможенные формальности. Все это дает импульс к строительству нового жилья в северных регионах, а жителям – широкий выбор при покупке жилья, в том числе с помощью программы «Арктическая ипотека», - рассказал заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев.

Правительство Архангельской области окажет застройщику помощь в подготовке проектов жилищного строительства и детальной проработке параметров и механизмов, а также в поиске приоритетных участков.

«Комфортное современное благоустроенное жилье и возможность его приобретения по приемлемым ценам – одно из ключевых условий, необходимых для того, чтобы люди оставались жить и работать, создавать семьи, растить и воспитывать детей в непростых климатических условиях Севера, - сказал первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев. - На протяжении последних нескольких лет мы кратно нарастили темпы строительства социального жилья, что позволяет нам серьезно продвинуться в решении проблемы расселения ветхих домов. Но при этом есть и большая потребность в строительстве нового коммерческого жилья. Тем более сегодня уже эффективно работают сразу несколько механизмов льготного кредитования, что является серьезным подспорьем для улучшения жилищных условий семей, в том числе молодых. Кроме того, это одно из привлекательных условий для специалистов, готовых переехать в Архангельскую область из других регионов и стран».

Управляющий партнер группы «Самолет» Александр Прыгунков отметил, что компания планомерно наращивает присутствие в Арктической зоне России: «По достоинству оценивая градостроительный потенциал макрорегиона, мы продолжаем расширять присутствие «Самолета» на севере Европейской части России. В конце этого года мы планируем начать строительство первого жилого комплекса в Заполярье, где существует большой потенциал для реализации крупных проектов в связи с недостатком предложения качественного современного жилья. А наличие привлекательных ставок по Арктической ипотеке делает этот субъект особенно интересным для девелоперов. Уверен, что подписанное соглашение позволит сделать городскую среду для жителей Архангельской области еще более комфортной».