Арктический гектар вернет молодежи романтику Севера

Ассоциация партнеров по координации использования Северного морского пути (АСМП) приняла участие в заседании рабочей группы Совета Федерации ФС РФ по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики.

Если программе «Дальневосточный гектар» уже исполнилось 7 лет, то программе «Арктический гектар» менее двух лет. Заседание, проведенное в прошлую пятницу 17 февраля сенатором от Республики Саха –Якутия, заместителем председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, руководителем рабочей группы Александром Акимовым, получилось очень продуктивным.

И не только потому, что на совещании выступили министры субъектов имущественных отношений ДВО, но и практически вся «министерская рать» Арктической зоны нашей страны (АЗРФ). Совершенно очевидно, что продолжающийся отток населения из Дальнего Востока и Арктики, острая нехватка кадров заставляют нас активно решать земельный вопрос.

Вспомним историю и столыпинские реформы, которые стали успешным стартом в освоении Сибири в начале XX века. Времена и правительства меняются. Не меняется суть успешного развития любого государства. Там, где живут люди, эту территорию можно считать по настоящему освоенной.

Особый интерес для АСМП представляет программы «Арктика- наш дом» и «Арктический гектар». Выступивший на встрече Марат Шамьюнов - заместитель министра Дальнего Востока и Арктики - сразу четко расставил главные приоритеты Правительства РФ: сбережение народа, жилье, развитие предпринимательства. И все это невозможно развивать без решения земельного вопроса. Арктические регионы присоединились к программе в 2021 году и очень интересными оказались приоритеты северян.

Большим достижением можно считать подачу заявки на арктический гектар, не выходя из дома. Интересной показалась мне мотивационная статистика «арктических землевладельцев». Оказалось, что 42% берут землю под жилищное строительство, 35% для развития сельского хозяйства, 10% для развития МСП и 7% для развития туризма. 7 тысяч участников в АЗРФ вправе не только бесплатно получить свой арктический гектар, но и рассчитывать на государство в обучении новых профессий, строительство инфраструктуры на земельных участках.

Очень важно обеспечить минимальный тариф подключения к сетям и электроэнергии, стоимость которого составляет от 30 до 50 % от стоимости строительства самого дома. Арктическая земельная программа должна максимально учитывать интересы деятельных и предприимчивых северян, которые не побоялись самостоятельно взяться за обустройство своей жизни на Севере нашей страны.

Новая геополитическая ситуация и здесь вмешалась в ход событий. Программа «гектарная амнистия», отсрочка платежей для участников СВО должна стать их надежной юридической защитой и уже в ближайшее время эта законодательная инициатива Правительства будет рассмотрена нижней и верхней палатой ФС РФ. Министры имущественных отношений, партнеров АСМП, из Республик Карелия Ольга Кучкова, Саха –Якутия Павел Иванов, Виктория Минкина из Мурманской области, Александр Сметанин из Архангельской области справедливо заметили, что без четких и понятных правил создания механизма изменения границ предоставленных участков реализация программы «На Севере –жить!» столкнется с немалыми трудностями.

К сожалению, в программу не попали партнеры АСМП из Магаданской области и Чукотского автономного округа. Все поправимо. Мы не раз говорили на конференциях, выездных заседаниях АСМП, что программа «Арктический гектар» для нас не менее важна, чем развитие коммерческого мореплавания на трассе Северный морской путь. Это развитие так называемого Малого северного морского пути.

Не знаю как вы, а я абсолютно уверен, что именно эта программа вернет наконец-то молодым людям нашей страны романтику Крайнего Севера. И тогда программа Дальневосточный и Арктический гектар станет стартовой площадкой для демографического роста и успешного освоения Дальнего Востока и Севера.

Владимир Харлов, вице-президент АСМП, член рабочей группы по развитию Арктики, Антарктики и Дальнего Востока СФ ФС РФ