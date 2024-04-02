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Собственники нежилых помещений в МКД должны перейти на прямые договоры с РВК-Архангельск

Инспекторы водных ресурсов РВК-Архангельск столкнулись с ситуацией, когда собственники нежилых помещений в многоквартирных домах игнорируют предписания сотрудников водоканала о необходимости перехода на прямые договорные отношения с ресурсоснабжающей организацией (РСО).

О тонкостях работы с юридическими лицами – абонентами водоканала мы поговорили с и.о. начальника инспекции водных ресурсов РВК-Архангельск Светланой Чемисовой:

- Согласно пункту 6 Постановления Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг» все пользователи помещений в МКД обязаны выйти на прямой договор с ресурсоснабжающими организациями. Это касается поставки всех ресурсов - холодной и горячей воды, тепловой энергии, электричества, газа, отведения сточных вод. Все эти услуги оказываются собственникам помещений в МКД на  основании договоров ресурсоснабжения, заключенных в письменной форме непосредственно с РСО.

Иными словами юридические лица должны платить за услуги напрямую в ресурсоснабжающую организацию, а не через управляющую компанию. Кстати, последние уже сами обращаются к нам с просьбой навести порядок в этом вопросе – частая смена арендаторов нежилых помещений в МКД  и достаточно большой пласт работы по производимым для них начислениям беспокоят коллег.

- У вас есть какой-то реестр таких юридических лиц?

- Мы формируем его. Это работа кропотливая и не быстрая – инспекторы должны обойти каждый многоквартирный дом, составить список нежилых помещений, определить их собственников. На сегодняшний день  на обслуживании РВК-Архангельск находятся более четырех тысяч многоквартирных домов, примерно в  30% из них есть нежилые помещения, которые используются как коммерческая недвижимость. При этом только 644 дома оборудованы общедомовыми приборами учета потребления воды. Это значит, что в полутора тысячах домов расход ресурса отследить невозможно. А мы для того и инспекция, чтобы четко знать, кто и сколько использует ресурс и какого состава воду сливает в систему водоотведения.

- А это вам зачем…?

- Как правило, система водоотведения в МКД используется предпринимателями не по назначению. Практика показывает, что в 50 процентах случаев  собственники коммерческой недвижимости сбрасывают в канализацию загрязняющие вещества. А, значит, они обязаны вносить  плату за негативное воздействие за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод.

Поэтому кафе, магазины, салоны красоты, парикмахерские, частные детские сады и прочие собственники коммерческой недвижимости, расположенной в многоквартирных домах, обязаны перейти на прямые договоры с РСО. Бездоговорное потребление ресурсов признается самовольным. В этом случае бизнесмен получает квитанции, где мы рассчитываем водоснабжение и водоотведение не по счетчикам,  а на основании пропускной способности сети. Разница в суммах колоссальная и не в пользу предпринимателя. Это предусмотрено законодательством РФ о водоснабжении и водоотведении для случаев бездоговорного потребления (самовольного пользования).

Мы активно начали  работу по выявлению юридических лиц, не заключающих с нами договорные отношения, и выдаем им предписания. Но если раньше в предписании не были четко прописаны сроки, то сейчас мы их устанавливаем. Разумный срок для выхода на договор – месяц. За это время предприниматель может собрать необходимые документы и спланировать свой визит в офис водоканала. Если он по каким-тот причинам не сделает этого, мы вынуждены будем применить меры воздействия в виде штрафных санкций – расчета потребления воды методом сечения.

Решить все вопросы и заключить прямой договор на услуги водоснабжения и водоотведения можно в офисе РВК-Архангельск на ул.Касаткиной,9 каб.8 ежедневно, кроме четверга, с 8 до 16.00. 

23 апрель 09:35 | : Экономика

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