Прокуратура поборола несанкционированную свалку мусора в Архангельске

По результатам рассмотрения обращения руководителя Архангельского регионального общественного правозащитного фонда, обратившегося на личном приеме в прокуратуре области, обеспечено устранение несанкционированной свалки на территории жилого квартала по улице Маяковского в городе Архангельске.
Наличие строительного и бытового мусора послужило основанием для внесения прокуратурой города Архангельска представления главе администрации города.
Требования прокурора удовлетворены, органом местного самоуправления приняты меры к собственнику земельного участка по организации им уборки территории от мусора. Очистка территории завершена 29.06.2022.