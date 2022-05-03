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Прокуратура поборола несанкционированную свалку мусора в Архангельске

По результатам рассмотрения обращения руководителя Архангельского регионального общественного правозащитного фонда, обратившегося на личном приеме в прокуратуре области, обеспечено устранение несанкционированной свалки на территории жилого квартала по улице Маяковского в городе Архангельске.

Наличие строительного и бытового мусора послужило основанием для внесения прокуратурой города Архангельска представления главе администрации города.

Требования прокурора удовлетворены, органом местного самоуправления приняты меры к собственнику земельного участка по организации им уборки территории от мусора. Очистка территории завершена 29.06.2022.

25 июль 16:51 | : Скандалы

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