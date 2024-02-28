РВК-Архангельск восстановил водоснабжение в центре города и Маймаксанском округе

Сегодня ночью коммунальщики провели технически сложные работы по соединению участка построенного кольцевого водовода к действующей водной магистрали.



Работы проводили в камере на пересечении улицы Комсомольской и набережной Северной Двины. Вынуждены были ограничить с 22.00 водоснабжение потребителей в квадрате жилой застройки ул.Комсомольская – пр.Троицкий – ул.Суворова – наб.Северной Двины, всего 18 домов. Поскольку врезались в действующую трубу, по которой вода идет в Соломбальский и Маймаксанский округа, водоснабжение в этих районах также было перекрыто.



Сейчас вода есть уже у всех горожан. Восстановили водоснабжение как только завершили работы – около трех часов ночи.

«Для того, чтобы переврезка прошла быстро и с минимальными неудобствами для наших абонентов, мы провели серьезную работу по подготовке и ремонту существующей запорно-регулирующей арматуры на всех участках, где необходимо было перекрываться. Два дня мы потратили на то, чтоб добраться до своей камеры переключения – при ремонте дороги ее закатали в асфальт. Нашим специалистам пришлось выдалбливать камеру из асфальта гидроклином, снимать армированную сетку. После этого мы смогли приступить к ремонту своей задвижки. Всего этой ночью были закрыты пять задвижек на действующей системе водоснабжения, в том числе одна на тысячнике. По этой причине в ряде многоэтажных домов ближе к 23 часам снизился напор воды. Приносим извинения тем, кому доставили неудобства. Кольцевой водовод уже построен, он станет альтернативой действующему водоводу. Мы строили его с целью, чтобы большие районы города больше никогда не оставались без воды. Сейчас начинается этап переключения в камерах, все работы мы будем вести в ночное время, чтобы не доставлять беспокойства жителям. О том, когда мы будем переключать следующие участки, уведомим горожан своевременно», - рассказал директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.



