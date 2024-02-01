Выгорают, но не сдаются. Нюансы работы на удаленке в Архангельской области

Опрос работающих на удаленке жителей СЗФО, показал, как часто люди выгорают, трудясь дома, а также, что все-таки помогает им сохранять эффективность на работе.
Как часто выгорают на удаленке?
Сразу 50% опрошенных жителей Архангельской области признались, что сталкивались с ощущением выгорания (опустошенность, отсутствие сил и желания работать, минимальный интерес к работе или его отсутствие, раздражение от работы и др.) Еще 20% опрошенных на Северо-Западе страны отметили, что практически никогда с таким не сталкивались, но возможно просто легко справились с выгоранием. А вот полностью отрицают выгорание у себя лишь 30% опрошенных.
Сильнее всего выгорают на удаленке ИТ-специалисты (сразу каждый второй опрошенный или 56% представителей этой сферы). А вот лучше всего на удаленке себя чувствуют бухгалтеры и финансисты – 2\3 представителей этих профессий заявили, что не выгорают, работая вне офиса.
Сталкиваетесь ли вы с выгоранием, регулярно работая из дома?
Да, ежедневно
Да, довольно часто
Да, иногда
Нет, не сталкиваюсь
Практически никогда
Административный персонал
11%
0%
39%
29%
21%
Высший и средний менеджмент
3%
17%
26%
31%
23%
Информационные технологии
4%
10%
42%
24%
20%
Маркетинг, реклама, PR
1%
5%
35%
33%
26%
Продажи, обслуживание клиентов
0%
7%
40%
39%
13%
Финансы, бухгалтерия
0%
4%
30%
55%
11%
Что дает силы удаленщикам?
Работники-удаленщики из Поморья также рассказали, что дает им силы работать лучше дома, а не в офисе. И среди лидирующих методов, повышающих эффективность оказались соблюдение рабочего дня (60%), возможность выспаться и не вставать слишком рано, чтобы успеть доехать в офис (38%), а также грамотный план задач на день (38%). Кроме того, эффективные удаленщики делают регулярные перерывы (36%).
Интересно, что каждому десятому опрошенныму (10%) помогает дневной сон в обеденный перерыв. Чаще всего спят на обеде ИТ-специалисты и топ-менеджемент.
Кроме того, 28% удаленщиков в СЗФО позволяют себе зарядку или даже поход в фитнес-зал в рабочее время и считают, что спорт помогает им эффективно справляться с рабочими задачами.
(фото с https://flectone.ru/ploxoy-kontent.html)