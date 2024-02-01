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Выгорают, но не сдаются. Нюансы работы на удаленке в Архангельской области

Опрос работающих на удаленке жителей СЗФО, показал, как часто люди выгорают, трудясь дома, а также, что все-таки помогает им сохранять эффективность на работе. 

Как часто выгорают на удаленке?

Сразу 50% опрошенных жителей Архангельской области признались, что сталкивались с ощущением выгорания (опустошенность, отсутствие сил и желания работать, минимальный интерес к работе или его отсутствие, раздражение от работы и др.) Еще 20% опрошенных на Северо-Западе страны отметили, что практически никогда с таким не сталкивались, но возможно просто легко справились с выгоранием. А вот полностью отрицают выгорание у себя лишь 30% опрошенных. 

Сильнее всего выгорают на удаленке ИТ-специалисты (сразу каждый второй опрошенный или 56% представителей этой сферы). А вот лучше всего на удаленке себя чувствуют бухгалтеры и финансисты – 2\3 представителей этих профессий заявили, что не выгорают, работая вне офиса. 

Сталкиваетесь ли вы с выгоранием, регулярно работая из дома?


Да, ежедневно

Да, довольно часто

Да, иногда

Нет, не сталкиваюсь

Практически никогда

Административный персонал

11%

0%

39%

29%

21%

Высший и средний менеджмент

3%

17%

26%

31%

23%

Информационные технологии

4%

10%

42%

24%

20%

Маркетинг, реклама, PR

1%

5%

35%

33%

26%

Продажи, обслуживание клиентов

0%

7%

40%

39%

13%

Финансы, бухгалтерия

0%

4%

30%

55%

11%

Что дает силы удаленщикам?

Работники-удаленщики из Поморья также рассказали, что дает им силы работать лучше дома, а не в офисе. И среди лидирующих методов, повышающих эффективность оказались соблюдение рабочего дня (60%), возможность выспаться и не вставать слишком рано, чтобы успеть доехать в офис (38%), а также грамотный план задач на день (38%). Кроме того, эффективные удаленщики делают регулярные перерывы (36%). 

Интересно, что каждому десятому опрошенныму (10%) помогает дневной сон в обеденный перерыв. Чаще всего спят на обеде ИТ-специалисты и топ-менеджемент. 

Кроме того, 28% удаленщиков в СЗФО позволяют себе зарядку или даже поход в фитнес-зал в рабочее время и считают, что спорт помогает им эффективно справляться с рабочими задачами. 

(фото с https://flectone.ru/ploxoy-kontent.html


08 апрель 08:30 | : Экономика

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