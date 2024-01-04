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Группа Аквилон продолжает работу со студентами САФУ

В рамках профориентационной встречи будущие выпускники САФУ пообщались с потенциальными работодателями. Ежегодно Высшая инженерная школа Северного Арктического федерального университета принимает в свои ряды порядка 130 будущих строителей. 

 На профориентационной встрече студенты пообщались с заместителем министра строительства и архитектуры Архангельской области Светланой Строгановой и представителями Группы Аквилон. Один из ведущих застройщиков города и области группа Аквилон готова предложить выпускникам широкий спектр вакансий.

- Это инженеры производственно-технического отдела, инженеры-сметчики, руководители проектов. Также инженеры строительного контроля. Специально для выпускников открыты вакансии помощников специалистов, которые позволят попробовать свои силы в профессии и освоить необходимые практические навыки, - рассказала ведущий менеджер по персоналу Группы Аквилон Оксана Гейнц.

 Студентка 3 курса Валерия Куриленко уже знает, где будет применять полученные в вузе знания.

- Хотелось бы заниматься разработкой будущих проектов, связанных с жилыми зданиями или общественно важными центрами. Также я хочу заниматься дизайном - внешних фасадов, интерьеров, поделилась Евгения.

Практику на объектах Группы Аквилон ежегодно проходят более 20 человек, многие из них продолжает работу в компании. Девелопер регулярно предоставляет свои стройплощадки в столице Поморья и городе корабелов для проведения ознакомительных и практических занятий будущих инженеров.

 - У нас ежегодно стартует несколько новых проектов. Поэтому поскольку проекты новые, всегда хорошо, когда их реализуют новые, молодые кадры, которые смотрят на перспективу, с большим интересом применяют активно свои знания, которые получили в ходе обучения, в частности в САФУ. Строительный рынок Архангельской области динамично развивается, ориентируется на современные тенденции и мы всегда готовы принимать в свои ряды специалистов со свежим взглядом, - отметил коммерческий директор Группы Аквилон Сергей Чанчиков.

Напомним, что в 2018 году председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов и ректор САФУ им. М. В. Ломоносова Елена Кудряшова подписали соглашение о сотрудничестве между крупнейшей строительной компанией региона и федеральным вузом. Оно предусматривает прохождение практики студентов разных направлений подготовки и написание выпускных квалификационных работ в интересах партнёров. При этом предусмотрено активно использовать такую форму, как целевое обучение, позволяющую выбрать лучших студентов и «точечно» готовить их для будущей работы.

 В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью около 500 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир. 

 В планах в ближайшее время проектирование и строительство в Поморье более 500 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов, и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7%  жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.


01 апрель 09:01 | : Экономика

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