В САФУ открылась именная аудитория Группы Аквилон

В Технологическом колледже императора Петра I САФУ, состоялось открытие именной аудитории Группы Аквилон.

Аудитория, расположенная в учебном корпусе на ул. Воронина, 34, названа «Петровской» в честь императора Петра Великого, имя которого носит колледж, ведущий свою историю от Технического училища, открытого в Архангельске в 1893 году. Группа Аквилон профинансировала ремонт помещения и его оснащение.

Символическую ленточку на открытии перерезали председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов, ректор САФУ им. М. В. Ломоносова Елена Кудряшова и директор колледжа императора Петра I Алексей Горбатов.

- Не случайно аудитория открыта в Технологическом колледже императора Петра I. Студенты колледжа получают среднее специальное и профессиональное образование по профессиям, востребованным в том числе в строительной отрасли. Сегодня строительный комплекс региона демонстрирует хорошую положительную динамику: строится много новых объектов – жилья, социальной сферы. Чтобы закрепить и развивать достигнутые успехи, нам нужны высококвалифицированные кадры. Именно поэтому мы приняли решение сделать эту аудиторию, чтобы студенты колледжа могли получать знания в достойных условиях. А выпускников мы ждем в Группе Аквилон! Вакансии у нас есть! – отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Открытие именной аудитории Группы Аквилон является еще одним зримым шагом в сотрудничестве нашей компании и Северного Арктического федерального университета.

- Символично, что аудитория названа «Петровской»! Совсем недавно мы отмечали юбилей Петра Великого, в прошлом году – 130 лет основания колледжа, в этом году отмечаем 95 лет высшего технического образования на Русском Севере – в Архангельске и 440 лет основания столицы Поморья. Открытие аудитории состоялось в канун Дня Российской науки – 300-летия Академии Наук. И не нужно забывать, что Санкт-Петербург строили в том числе – архангелогородцы. И сегодня наши выпускники, работающие в Группе Аквилон строят и в Санкт-Петербурге и в Москве, и конечно в Архангельске. Это широкий спектр специалистов, и с Группой Аквилон нас связывают длительные партнерские отношения. И мы прекрасно понимаем, что специальность строителя будет востребована всегда, пока существует человечество, сказала на открытии ректор САФУ Елена Кудряшова.

Сейчас в колледже учится более 1150 студентов. Они получают образование по 10 специальностям и 5 профессиям, востребованным в различных отраслях экономики Поморья, в том числе и в строительстве. Образование в колледже получают порядка 40 сотрудников Группы Аквилон.

- У нас налажено сотрудничество и есть предложения по его дальнейшему развитию. Планируем создать студенческий отряд, который под эгидой Группы Аквилон выполнит работы по ремонту холла рядом с новой аудиторией, - подчеркнул директор Технологического колледжа императора Петра I Алексей Горбатов.

Напомним, что 2018 году председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов и ректор САФУ им. М. В. Ломоносова Елена Кудряшова подписали Соглашение о сотрудничестве между крупнейшей строительной компанией региона и федеральным вузом. Соглашение о сотрудничестве и трудоустройстве выпускников САФУ предусматривает прохождение практики студентов разных направлений подготовки и написание выпускных квалификационных работ в интересах партнёров. При этом предусмотрено активно использовать такую форму, как целевое обучение, позволяющую выбрать лучших студентов и «точечно» готовить их для будущей работы.

В 2023 году Группа Аквилон, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй в Архангельске и Северодвинске пять жилых комплексов, 110 тыс. кв. м нового жилья - 1705 квартир. Все они приобретены северянами.

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью более 415 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир.

В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 400 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7% жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.