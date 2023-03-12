Жители Поморья обрисовали портрет идеального работодателя

Совместное исследование hh.ru и консалтинговой компании «Яков и Партнёры» показало, что более 78% соискателей из Архангельской области считают важным соблюдение баланса между работой и личной жизнью, что опережает общемировой уровень в 69%.

Несмотря на все происходящие изменения в России и мире, первые два ключевых фактора (финансовая стабильность работодателя (90%) и финансовая компенсация (88%)) при выборе места работы остаются неизменными по сравнению с 2020 годом у соискателей из Архангельской области.

Вместе с тем потенциальные сотрудники стали больше внимания уделять балансу между работой и личной жизнью. По данному показателю опрошенные соискатели из Архангельской области и регионов СЗФО даже превзошли среднемировые оценки – 76% против 69% по миру. Также в портрет идеального работодателя входят такие качества как хорошие отношения с подчиненными и коллегами, гарантия занятости от компании-работодателя и возможность обучения и совершенствования навыков.