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Жители Поморья обрисовали портрет идеального работодателя

Совместное исследование hh.ru и консалтинговой компании «Яков и Партнёры» показало, что более 78соискателей из Архангельской области считают важным соблюдение баланса между работой и личной жизнью, что опережает общемировой уровень в 69%.

Несмотря на все происходящие изменения в России и мире, первые два ключевых фактора (финансовая стабильность работодателя (90%) и финансовая компенсация (88%)) при выборе места работы остаются неизменными по сравнению с 2020 годом у соискателей из Архангельской области.

 Вместе с тем потенциальные сотрудники стали больше внимания уделять балансу между работой и личной жизнью. По данному показателю опрошенные соискатели из Архангельской области и регионов СЗФО даже превзошли среднемировые оценки – 76% против 69% по миру. Также в портрет идеального работодателя входят такие качества как хорошие отношения с подчиненными и коллегами, гарантия занятости от компании-работодателя и возможность обучения и совершенствования навыков. 

 Все большее внимание (~80%) при выборе компании-работодателя местные соискатели также уделяют вопросу личных отношений и гарантии занятости, при этом такие факторы как внимание к ESG-повестке (35%) или наличие страхования (28%) у потенциального работодателя, оказались одними из наименее важных при выборе нового места работы.  

 С точки зрения идеального места работы, большинство предпочитают крупные частные российские или международные компании. При этом всего 18% местных соискателей хотели бы работать в государственных органах, примерно в 2 раза меньше, чем в среднем по миру (41%). 13% опрошенных из региона хотели бы работать в стартапах, столько же быть ИП или внештатником. 

 4 из 10 опрошенных соискателей предпочитают крупные частные российские компании для трудоустройства.


17 апрель 09:22 | : Экономика

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