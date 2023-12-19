Экс-губернатор Архангельской области Орлов покидает «Северную верфь»

Об этом сообщает РБК. По данным издания, место Игоря Орлова займет Михаил Ненюков — экс-топ-менеджер Каменск-Уральского металлургического завода, «Роснано» и «Калашникова»



Смена руководства предприятия производится по плану ротации кадров внутри ОСК. Есть предположение, что Орлов в будущем займет руководящий пост в обновленном Архангельском морском порту.

Напомним, Игорь Орлов руководил Архангельской область с 2012-го по 2020-й год. Место директора «Северной верфи» он получил в конце мае 2020-го и перетащил с собой в Санкт-Петербург часть своей губернаторской команды.