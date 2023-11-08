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Бывший губернатор Архангельской области зверствует на «Северной верфи»

Игорь Орлов лишил годовой премии сотрудников легендарного Путиловского завода (ныне «Северная верфь») где он директорствует с 2020 года. Соответствующий приказ он подписал 27 декабря.

Из публикации «Фонтанка.ру»:

- Согласно ему (приказу), премия в размере 0,8 от среднемесячного заработка не будет выплачена тем, кто отсутствовал на рабочем месте более 29 календарных дней (не считая очередного оплачиваемого отпуска). Таким образом, без премии остались те, кто брал больничный, сидел с больным ребенком, брал отпуск за свой счет либо совмещал работу с учебой. По словам одного из собеседников «Фонтанки», «13-й зарплаты» лишились примерно 1000 человек. Другой говорит о 70% всех сотрудников «Северной верфи». В базе СПАРК есть данные о численности работников предприятия от 2020 года: тогда там трудилось 3,8 тыс. человек.

На заводе с давними революционными традициями вспыхнуло недовольство, рабочие обратились к Орлову с коллективным письмом пересмотреть свое решение, ссылаясь на положение об оплате труда работников ПАО.

Интересно, что 25 декабря предприятие посетил президент страны, приняв участие в подъеме флага на фрегате «Адмирал Головко». Однако ровно через три дня в Сети появилась информация, что Игорь Орлов может покинуть Санкт-Петербург и вернуться в Архангельск на должность руководителя единой администрации морского порта.

Напомним, Орлов неофициально считается креатурой главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

(фото с https://m.ru24.net/auto/248699910/

31 декабрь 10:34 | : Экономика / Скандалы

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