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Архангелогородцы стали в два раза чаще верить в стабильность своей карьеры

Сразу 35% опрошенных жителей Архангельской области считают, что в плане карьеры 2024 год будет для них позитивным. Это на 15% больше, чем в 2023. Еще 29% прогнозируют стабильное положение на рынке труда, и это самая высокая доля за последние три года (в 2023 году так ответили только 14%). У 36% ожидания на 2024 год скорее негативные. Для сравнения: в начале 2023 года позитивных настроений придерживались только 20% местных респондентов, а негативных – 53%. 

Интересно, что позитивные прогнозы относительно своей карьеры в 2024 году чаще всего дают представители сфер «Управление персоналом, тренинги» (40%), «Высший и средний менеджмент» (37%) и «Производство, сервисное обслуживание» (33%). В стабильности своего положения наиболее уверены респонденты из розничной торговли и закупок (по 38%), а также работники транспортно-логистической сферы (37%). И наоборот, негативные настроения наиболее ощутимы в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (66%), «Безопасность» (57%), «Административный персонал» и «Медицина, фармацевтика» (по 54%). 

Отметим, что 51% местных жителей заинтересованы в смене сферы деятельности в 2024 году, особенно это свойственно специалистам по закупкам (71% хотели бы освоить новую профессию), работникам розницы и безопасности (по 66%). Сменить работодателя и найти новую работу хотят также 45% местных жителей. 

«Местное население настроено достаточно активно относительно построения карьеры в 2024 году. Более того отмечу, что процесс поиска работы в регионе последние 1-2 года действительно разительно отличается от ситуации в 2021-2022 году. Сейчас мы видим, насколько велик спрос на работников у местного бизнеса, а также как сильно упала конкуренция среди соискателей: рабочих мест примерно в 2-3 раза больше, чем кандидатов. В среднем на одно рабочее место в Архангельской области сейчас претендуют около 3 человек, это в 1,5 раза меньше, чем, например в 2021 году. А спрос на работников в начале 2024 относительно 2021 вырос на 29% новых рабочих мест. Потому поиск работы сейчас – отличный вариант старта карьеры или её трансформации», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Чаще всего в качестве новой перспективной профессии соискатели рассматривают ИТ-специальности (22%). Интересно, что год назад ИТ-сфера также лидировала, однако тогда предпочтение ей отдавали чуть чаще – в 28% случаев. Еще 15% хотят начать карьеру в сфере искусства, 9% планируют перейти работать в производственную сферу, еще 5% - стать рабочими. Таким образом, местные жители стали чуть реже интересоваться ИТ-карьерой, но больше смотреть в сторону работы в сфере производства. 

Кроме того, каждый пятый опрошенный (21%) рассчитывает на повышение в карьере и хочет перейти в категорию высшего или среднего менеджмента. 

(фото с https://photoby.ru)

 

05 февраль 07:54 | : Экономика

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