Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители Поморья оценили 2023 год с точки зрения карьерного роста

Служба исследований hh.ru выяснила, как жители Архангельской области оценивают закончившийся недавно 2023 год, а также как сильно он повлиял на их жизнь и работу.

Сразу 11% опрошенных жителей Архангельской области честно признали, что события 2023 года (продолжение СВО, санкционное давление и т.д.) в целом положительно повлияли на работу их компании-работодателя. Еще треть (30%) опрошенных заметили, что события прошлого года никак не отразились на работе компании. 53% отмечают негативное влияние. Остальные затруднились ответить. 

На вопрос о том, как прошел 2023 год в плане личного развития карьеры и трудоустройства, 15% респондентов ответили позитивно и признались, что он лучше, чем 2022 год. В частности, каждый десятый (16%) опрошенный в регионе по итогам 2023 года получил повышение по работе. Еще 12% не видят принципиальной разницы между двумя последними годами. 

А вот 29% считают, что с точки зрения работы 2023 год был сложнее и тяжелее, чем предыдущий. Еще 27% опрошенных затруднились дать оценку, так как не находились в активном поиске работы в течение этого года. 

Наиболее сложным уходящий год стал для юристов (сразу 44% признались, что для их карьеры он хуже, чем 2022 год), а также для специалистов сфер безопасности, продаж, маркетинга (по 43%) и информационных технологий (42%). В свою очередь, наиболее удачно год сложился для специалистов по управлению персоналом (25% отметили, что 2023-й лучше, чем 2022-й), для производственной сферы (23%), закупок, строительства (по 21%) и высшего и среднего менеджмента (20%). 

Любопытно, что хотя бы один раз сменить место работы в 2023 году успели 28% опрошенных, еще 45% весь год трудились в одной компании, а 30% вообще не работали. Смена места работы более свойственна молодым соискателям: среди тех, кому от 18 до 42 лет, работу в уходящем году менял каждый второй (51%). Для сравнения: среди респондентов старше 55 лет работу поменяли только 38%. 

С точки зрения профессиональной принадлежности наиболее склонными к смене места работы в 2023 году оказались представители сфер «Безопасность» (56%), «Наука, образование» (52%), «Управление персоналом» (51%). Наименьшую активность в смене работы проявили медики (27%) и юристы (33%).

Интересно, что далеко не всегда новая работа оказывалась лучше старой: однозначно довольны переменами только 25% из тех, кто сменил компанию. Еще 31% считают, что их новая работа хуже старой, а 10% не видят разницы. 35% пока не готовы дать оценку. 

(картинка с https://islam.ru/content/economica/30914 

10 январь 08:30 | : Экономика

Главные новости


Салатная симфония. Готовим рождественский стол
Кино как сон. Фильм Романа Михайлова «Отпуск в октябре»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (78)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20