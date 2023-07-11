Только 17% жителей Архангельской области боятся увольнения с работы

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей из регионов СЗФО и выяснила, насколько стабильно ощущают они себя на текущем месте работы.

Опрос показал, что на данный момент лишь 17% трудоустроенных жителей Архангельской области полагают, что они находятся под угрозой увольнения с текущего места по инициативе работодателя. По сравнению с началом года доля таких людей уменьшилась на 1%, в первом квартале 2023 года боялись попасть под сокращение или увольнение 18% местных респондентов. Также для сравнения: в целом по России подобные опасения и неуверенность испытывают 18% опрошенных.

В разрезе профессий чаще других опасаются за стабильность своего рабочего места и чувствуют, что могут быть уволены представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» (29% заявили об угрозе увольнения), «Юристы» (25%), эйчары (23%) и работники розничной торговли (23%).

По вашим ощущениям, существует ли на текущем месте работы для вас угроза увольнения работодателем? Ответы в %



да нет затрудняюсь ответить Автомобильный бизнес 18 68 14 Административный персонал 17 72 11 Безопасность 16 66 19 Высший менеджмент 29 57 13 Добыча сырья 3 94 3 Закупки 19 76 5 Информационные технологии 19 75 6 Искусство, развлечения, массмедиа 16 75 9 Маркетинг, реклама, PR 24 67 9 Медицина, фармацевтика 16 70 13 Наука, образование 12 80 9 Продажи, обслуживание клиентов 18 73 9 Производство, сервисное обслуживание 14 77 9 Рабочий персонал 17 72 11 Розничная торговля 23 71 6 Строительство, недвижимость 15 78 7 Транспорт, логистика, перевозки 15 76 9 Управление персоналом, тренинги 23 72 5 Финансы, бухгалтерия 18 73 9 Юристы 25 67 8

С другой стороны, 75% трудоустроенных респондентов из Поморья считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению или сокращению – и ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе (что, впрочем, не мешает этим респондентам рассматривать вакансии и задумываться о смене компании). По сравнению с началом года доля таких уверенных в себе работников выросла на 1%. По России в целом доля таких уверенных соискателей составила 73%.

Как правило, наиболее стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Добыча сырья» (94% работников этой сферы максимально уверены в стабильности своей компании). Также 80% работников сферы образования, 78% представителей сферы строительства и недвижимости, 77% работников производственных профессий, а также 76% транспортников и логистов.

(фото с https://kredit-on.ru/potera-raboty-cto-delat-esli-uvolili-s-raboty/)