Только 17% жителей Архангельской области боятся увольнения с работы

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей из регионов СЗФО и выяснила, насколько стабильно ощущают они себя на текущем месте работы.
Опрос показал, что на данный момент лишь 17% трудоустроенных жителей Архангельской области полагают, что они находятся под угрозой увольнения с текущего места по инициативе работодателя. По сравнению с началом года доля таких людей уменьшилась на 1%, в первом квартале 2023 года боялись попасть под сокращение или увольнение 18% местных респондентов. Также для сравнения: в целом по России подобные опасения и неуверенность испытывают 18% опрошенных.
В разрезе профессий чаще других опасаются за стабильность своего рабочего места и чувствуют, что могут быть уволены представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» (29% заявили об угрозе увольнения), «Юристы» (25%), эйчары (23%) и работники розничной торговли (23%).
По вашим ощущениям, существует ли на текущем месте работы для вас угроза увольнения работодателем? Ответы в %
да
нет
затрудняюсь ответить
Автомобильный бизнес
18
68
14
Административный персонал
17
72
11
Безопасность
16
66
19
Высший менеджмент
29
57
13
Добыча сырья
3
94
3
Закупки
19
76
5
Информационные технологии
19
75
6
Искусство, развлечения, массмедиа
16
75
9
Маркетинг, реклама, PR
24
67
9
Медицина, фармацевтика
16
70
13
Наука, образование
12
80
9
Продажи, обслуживание клиентов
18
73
9
Производство, сервисное обслуживание
14
77
9
Рабочий персонал
17
72
11
Розничная торговля
23
71
6
Строительство, недвижимость
15
78
7
Транспорт, логистика, перевозки
15
76
9
Управление персоналом, тренинги
23
72
5
Финансы, бухгалтерия
18
73
9
Юристы
25
67
8
С другой стороны, 75% трудоустроенных респондентов из Поморья считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению или сокращению – и ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе (что, впрочем, не мешает этим респондентам рассматривать вакансии и задумываться о смене компании). По сравнению с началом года доля таких уверенных в себе работников выросла на 1%. По России в целом доля таких уверенных соискателей составила 73%.
Как правило, наиболее стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Добыча сырья» (94% работников этой сферы максимально уверены в стабильности своей компании). Также 80% работников сферы образования, 78% представителей сферы строительства и недвижимости, 77% работников производственных профессий, а также 76% транспортников и логистов.
(фото с https://kredit-on.ru/potera-raboty-cto-delat-esli-uvolili-s-raboty/)