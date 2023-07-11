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Только 17% жителей Архангельской области боятся увольнения с работы

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей из регионов СЗФО и выяснила, насколько стабильно ощущают они себя на текущем месте работы.

Опрос показал, что на данный момент лишь 17% трудоустроенных жителей Архангельской области полагают, что они находятся под угрозой увольнения с текущего места по инициативе работодателя. По сравнению с началом года доля таких людей уменьшилась на 1%, в первом квартале 2023 года боялись попасть под сокращение или увольнение 18% местных респондентов. Также для сравнения: в целом по России подобные опасения и неуверенность испытывают 18% опрошенных. 

В разрезе профессий чаще других опасаются за стабильность своего рабочего места и чувствуют, что могут быть уволены представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» (29% заявили об угрозе увольнения), «Юристы» (25%), эйчары (23%) и работники розничной торговли (23%). 

По вашим ощущениям, существует ли на текущем месте работы для вас угроза увольнения работодателем? Ответы в %


да

нет

затрудняюсь ответить

Автомобильный бизнес

18

68

14

Административный персонал

17

72

11

Безопасность

16

66

19

Высший менеджмент

29

57

13

Добыча сырья

3

94

3

Закупки

19

76

5

Информационные технологии

19

75

6

Искусство, развлечения, массмедиа

16

75

9

Маркетинг, реклама, PR

24

67

9

Медицина, фармацевтика

16

70

13

Наука, образование

12

80

9

Продажи, обслуживание клиентов

18

73

9

Производство, сервисное обслуживание

14

77

9

Рабочий персонал

17

72

11

Розничная торговля

23

71

6

Строительство, недвижимость

15

78

7

Транспорт, логистика, перевозки

15

76

9

Управление персоналом, тренинги

23

72

5

Финансы, бухгалтерия

18

73

9

Юристы

25

67

8

 

С другой стороны, 75% трудоустроенных респондентов из Поморья считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению или сокращению – и ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе (что, впрочем, не мешает этим респондентам рассматривать вакансии и задумываться о смене компании). По сравнению с началом года доля таких уверенных в себе работников выросла на 1%. По России в целом доля таких уверенных соискателей составила 73%. 

Как правило, наиболее стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Добыча сырья» (94% работников этой сферы максимально уверены в стабильности своей компании). Также 80% работников сферы образования, 78% представителей сферы строительства и недвижимости, 77% работников производственных профессий, а также 76% транспортников и логистов. 

(фото с https://kredit-on.ru/potera-raboty-cto-delat-esli-uvolili-s-raboty/

06 октябрь 07:50 | : Экономика

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