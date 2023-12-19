В Архангельской области растет спрос на молодых специалистов

Динамика вакансий в Архангельской области показывает, что по итогам 2023 года работодатели искали более 4 тыс. молодых специалистов – именно столько было размещено молодежных (подходящих молодым и начинающим специалистам) вакансий в городе. В свою очередь активно искали работу, подработку или просто мониторили рынок в Архангельской области за последний год более 14 тыс. молодых соискателей.

Интересным трендом 2023 года, который уже стал актуальным в 2024 стало увеличение количества вакансий «синих воротников» для молодых специалистов (по итогам года – прирост более 110% таких вакансий).

В топ-15 категорий, в которых востребованы начинающие специалисты сейчас входят продажи (каждое второе предложение о работе или 47% вакансий), домашний и обслуживающий персонал (28%), логистические услуги и розничная торговля (по 27%).

В разрезе конкретных профессий у бизнеса наиболее востребованы на постоянную работу молодые специалисты на позиции менеджеров по продажам, секретарей, поваров, учителей, кадровых работников. Важно, что программисты, бухгалтеры и маркетологи также вошли в рейтинг профессий, по которым чаще всего работодатели ищут молодых работников.

А вот с точки зрения подработки молодым работникам проще всего найти работу в качестве продавца-консультанта, курьера, оператора колл-центра, упаковщика. Также бизнес очень часто предлагает недавним выпускникам подработку в качестве официанта, администратора, кладовщика и мерчандайзера.

Средняя зарплата, которую в Архангельской области сегодня предлагают молодому специалисту – 44 600, что на 7400 больше, чем в январе 2023 года. Самую высокую зарплату молодой работник в регионе может найти, если устроиться на работу в качестве менеджера ресторана или курьера. Также зарплату выше рынка в регионе готовы платить молодым соискателям на места приёмщиков, логистов, кадровиков, электромонтажников и др.

Топ профессий с наибольшими зарплатами для молодых специалистов, Архангельская область, 2024 год, в руб.:

Менеджер ресторана 125000 Курьер 114200 Мастер-приемщик 105000 Специалист по взысканию задолженности 101800 Менеджер по логистике, менеджер по ВЭД 100000 Менеджер по закупкам 80000 Специалист по подбору персонала 80000 Агент по недвижимости 80000 Электромонтажник 60100 Охранник 51500 Мастер по ремонту оборудования, техники 51000 Оператор станков с ЧПУ 50000

(фото с https://novostipmr.com/)