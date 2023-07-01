В Архангельской области активизировался молодежный рынок труда

Аналитики молодежного направления hh.ru подготовили обзор рынка труда молодых специалистов по итогам полугодия.
Общие данные:
- По итогам полугодия российский бизнес размести более 173 тыс. вакансий, подходящих молодым и начинающим специалистам. На них приходится чуть более 1 млн активных резюме.
- Примечательно, что динамика вакансий для молодых специалистов растет активнее, чем другие вакансии на рынке в целом. Так, за первое полугодие число вакансий для молодых специалистов и студентов выросло на 58% по стране, а для кандидатов с опытом только на 38%.
- Наибольший спрос на молодых специалистов держится в Центральном ФО – 20% или каждая пятая вакансия. В Архангельской области спрос на молодых работников держится на уровне 10%.
- Уровень проникновения резюме от молодых специалистов в округах по итогам полугодия составляет 27%, что на 2п.п. больше, чем в 1 пг. 2022. То есть молодые соискатели стали за последние шесть месяцев стали чаще выходить на рынок труда, искать работу или подработку.
- Между тем конкурс среди молодых специалистов на одно рабочее место в целом по стране– 6 человек. Для справки: в первом пг. 2022 было больше – 8 кандидатов
- Чаще всего работодатели зовут молодых работников и студентов на позиции менеджеров по продажам, в общепит (повар, пекарь), в образование (учитель, репетитор), а также в техническую поддержку бизнеса.
- А вот молодежь, как правило, ищет работу в качестве клиентских менеджеров, программистов, дизайнеров, ассистентов руководителей.
(фото с https://psiola-center.ru/molodez-na-rynke-truda/)