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В Архангельской области активизировался молодежный рынок труда

Аналитики молодежного направления hh.ru подготовили обзор рынка труда молодых специалистов по итогам полугодия.  

Общие данные:

  1. По итогам полугодия российский бизнес размести более 173 тыс. вакансий, подходящих молодым и начинающим специалистам. На них приходится чуть более 1 млн активных резюме.  
  2. Примечательно, что динамика вакансий для молодых специалистов растет активнее, чем другие вакансии на рынке в целом. Так, за первое полугодие число вакансий для молодых специалистов и студентов выросло на 58% по стране, а для кандидатов с опытом только на 38%. 
  1. Наибольший спрос на молодых специалистов держится в Центральном ФО – 20% или каждая пятая вакансия. В Архангельской области спрос на молодых работников держится на уровне 10%.
  2. Уровень проникновения резюме от молодых специалистов в округах по итогам полугодия составляет 27%, что на 2п.п. больше, чем в 1 пг. 2022То есть молодые соискатели стали за последние шесть месяцев стали чаще выходить на рынок труда, искать работу или подработку. 
  3. Между тем конкурс среди молодых специалистов на одно рабочее место в целом по стране– 6 человек. Для справки: в первом пг. 2022 было больше – 8 кандидатов 
  4. Чаще всего работодатели зовут молодых работников и студентов на позиции менеджеров по продажам, в общепит (повар, пекарь), в образование (учитель, репетитор), а также в техническую поддержку бизнеса. 
  5. А вот молодежь, как правило, ищет работу в качестве клиентских менеджеров, программистов, дизайнеров, ассистентов руководителей. 

(фото с https://psiola-center.ru/molodez-na-rynke-truda/

 

29 август 08:02 | : Экономика

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