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Красивые архангелогородцы более успешны в карьере

Большинство северян считает привлекательные внешние данные серьезным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры. Работодатели подтверждают это.

«На красивого человека смотреть приятнее, настроение поднимается у всех присутствующих (и сотрудников, и клиентов)», — 69% представителей работодателей уверены, что хорошие внешние данные при прочих равных могут помочь соискателю в устройстве на работу и продвижении по службе. По шкале от 0 до 10 степень влияния красоты на трудоустройство и карьеру рекрутеры оценили в среднем на 3,8 балла.

 «Красивые люди всегда получают больше относительно людей менее привлекательных», — уверены и 64% экономически активных архангелогородцев. Причем респонденты старше 34 лет — чаще тех, кто моложе (66 и 62% соответственно).

 Работодателей и соискателей, считающих красоту серьезным плюсом в трудоустройстве и построении карьеры, за 15 лет стало меньше, однако они по-прежнему в большинстве.

(на фото https://galeratut.ru/rek4  – главный режиссер Архангельского молодежного театра Виктор Панов)

14 январь 10:03 | : Экономика

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