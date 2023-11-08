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Архангелогородцы получили советы, как радостно ходить на работу

Длинные новогодние праздники — это не только время для отдыха. Оказавшись наконец надолго вне работы, можно с «холодной головой» подумать о том, как вообще у вас дела с этой самой работой. И, возможно, принять какие-то корректирующие или радикальные решения. О том, как проанализировать свою карьеру, рассказали специалисты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России. 

Работа занимает значительную (если не большую) часть нашей жизни. И поэтому в идеале она должна вам нравиться. Начните с простой диагностики, чтобы понять — действительно ли ваша нынешняя работа приносит вам больше радости, чем раздражения. Для этого ответьте на вопросы:

  • С радостью ли я иду на работу?
  • Соответствует ли работа моим ценностям?
  • Хочу ли я совершенствоваться в том, чем занимаюсь?
  • Могу ли я себя представить в этой профессии через 5, 10, 20 лет?
  • Обладаю ли я необходимыми знаниями, умениями, навыками?
  • Есть ли у меня возможность развития компетенций?
  • Имею ли я доход, который позволяет мне реализовывать долгосрочные и краткосрочные цели?
  • Есть ли у меня возможности увеличения дохода?
  • Востребована ли моя профессия на рынке?
  • Есть у моей профессии будущее или она относится к отмирающим?

«Если вы ответили на эти вопросы положительно, значит, вы находитесь на своем месте и имеете все шансы на развитие карьеры с пользой для себя. Если же на большинство вопросов вы ответили отрицательно, то, вероятно, вам стоит задуматься о смене места работы или даже профессии», - советует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 

Ваш вариант — второй? А может быть, вы еще до праздников решили начать новый год с выхода на рынок труда? Тогда грядущие каникулы — отличное время для того, чтобы подготовиться.

— Определите карьерную цель

Заполните два листочка: «Мне было бы интересно заниматься…» и «Я никогда не буду работать…», впишите на каждый из них все возможные интересные и неприемлемые варианты, а потом соотнесите потенциально интересные с hard и soft skills, которые у вас уже есть, и начните продумывать план перехода на другое место или в новую профессию.

— Изучите рынок вакансий по вашей профессии

Составьте список потенциально интересных работодателей, обновите резюме и подготовьте шаблон сопроводительного письма для откликов. Если вы видите пути развития в своей нынешней компании — напишите текст письма для продвижения своей кандидатуры на текущие и потенциальные вакансии.

— Развивайте и восстанавливайте базу полезных контактов

HR-специалисты, руководители и просто сотрудники интересных вам компаний, бывшие коллеги, однокурсники, члены профильных сообществ, кадровые агентства и так далее — поздравьте их с Новым годом, напомните о себе, возобновите или наладьте контакт, чтобы после праздников информировать их о своей готовности рассмотреть предложения.

Если же вы не планируете сейчас менять работу или, напротив, уже находитесь в активной фазе поиска вакансий, но дополнительный заработок или новые профессиональные эмоции хотите получить уже сейчас, подумайте о временной занятости — подработке в новогодние праздники. Кто знает, возможно, попробовав себя в чем-то, что кардинально отличается от вашей основной деятельности, вы вдруг почувствуйте себя счастливым и решите начать жить по-новому? 

03 январь 10:00 | : Экономика

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