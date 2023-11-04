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На ЖК «Аквилон SAGE» в Архангельске возводят 1-й этаж

Новый жилой комплекс строится Группой Аквилон в столице Поморья в районе ул. Северодвинская – пр. Новгородский.

Напомним, Группа Аквилон выкупила у частных собственников земельные участки с аварийными административно-хозяйственными строениями. В результате был сформирован единый участок общей площадью 0,275 га. По действующей в Архангельске градостроительной документации здесь возможно размещение многоэтажного жилого дома общей площадью 13,5 тыс. кв. м с подземным паркингом и кладовыми. 

В настоящее время на объекте завершен «нулевой» цикл, возведены стены и перекрытия цокольного этажа. Ведутся монолитные работы по устройству стен 1-го этажа, которые выполнены на 50%.

Жилой комплекс «Аквилон SAGE» расположен в центре Архангельска. Рядом работают три детсада №20 «Земляничка», №77 «Морошка», №117 «Веселые звоночки», гимназия №21, школа №9, Ломоносовский лицей, САФУ им. Ломоносова, Архангельский медицинский колледж, поликлиника №2, областная детская и офтальмологическая больницы. В шаговой доступности - набережная Северной Двины и Дворец спорта. 

Здание возводится по разработанной Группой Аквилон концепции Э4. Она включает в себя четыре компонента: эргономику, энергоэффективность класса А+ (очень высокая), экологичность и экономию средств и времени жителей. Дом будет возведен по кирпично-монолитной технологии. Применяется увеличенный слой утеплителя цоколя и кровли, что минимизирует теплопотери и позволяет жители сэкономить на коммунальных платеж. Увеличенная толщина межквартирных перегородок и межэтажных перекрытий повышает звукоизоляцию помещений.

В новом жилом комплексе спроектировано 195 квартир. Все жилые площади реализованы по концепции «разумные метры» с разнообразными планировочными решениями от студий до евро-трехкомнатных. Высота потолков в квартирах составит не менее 2,7 метра, а на верхнем этаже TOP FLAT будет достигать 3 метра. Все квартиры сдаются в предчистовой отделке White Box либо в чистовой отделке от застройщика в одном из трех цветовых вариантов на выбор.

В здании установят передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторную бесстояковую разводку системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, двухтарифные счетчики, энергоэффективные современные лифты.

ЖК «Аквилон SAGE» оснащается набором умных систем inHOME. Разработка предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и управлению отдельными элементами жилого пространства через мобильное приложение.

Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории будет выполнено по концепции «Двор без машин». Проект предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха. В составе ЖК появится подземный паркинг с доступом на лифте, а также большая общедоступная наземная автостоянка.

В текущем году Группа Аквилон, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй в Архангельске и Северодвинске пять жилых комплексов, 112 тыс. кв. м нового жилья -  1705 квартир. Все они приобретены северянами. 

 В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью более 360 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и сквер, расселяет более 30 аварийных домов, передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 300 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов. 


22 ноябрь 11:54 | : Экономика

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