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6 марта Группа Аквилон открывает продажу квартир в новом жилом комплексе

Группа Аквилон возведет в столице Поморья еще один жилой комплекс районе ул. Северодвинская – пр. Новгородский.

 Данная локация в центре Архангельска характеризуется наличием развитой социальной и транспортной инфраструктуры. Рядом расположены три детсада №20 «Земляничка», №77 «Морошка», №117 «Веселые звоночки», гимназия №21, школа №9, Ломоносовский лицей, САФУ им. Ломоносова, Архангельский медицинский колледж, поликлиника №2, областная детская и офтальмологическая больницы. В шаговой доступности – набережная Северной Двины и Дворец спорта. 

 Напомним, что Группа Аквилон выкупила у частных собственников земельные участки с аварийными административно-хозяйственными строениями. В результате был сформирован единый участок общей площадью 0,275 га. По действующей в Архангельске градостроительной документации здесь возможно размещение многоэтажного жилого дома общей площадью 13,5 тыс. кв. м с подземным паркингом и кладовыми.  

 Жилой комплекс «Аквилон SAGE» возводится по концепции Э4, разработанной Группой Аквилон и включающей четыре компонента: эргономика, энергоэффективность класса А+ (очень высокая), экологичность и экономия. Применяется монолитно-кирпичная технология строительства, с увеличенным слоем утеплителя цоколя и кровли, что минимизирует теплопотери и обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. Также увеличена толщина межквартирных перегородок и межэтажных перекрытий, что повышает звукоизоляцию помещений.

 - Проектирование комплекса завершено. При строительстве дома мы используем все наши технические наработки, связанные с внедрением современных строительных технологий и материалов, энергоэффективных инженерных систем, - отметил генеральный директор Группы Аквилон Алексей Попков.

 195 квартир в новом жилом комплексе спроектированы по передовой европейской концепции «Разумные метры» с разнообразными планировочными решениями от студий до евро-трехкомнатных. Высота потолков в квартирах будет не менее 2,7 метра, а на верхнем этаже благодаря концепции TOP FLAT составит 3 метра. Все квартиры сдаются в отделке White Box либо по выбору клиента в чистовой отделке от застройщика в одном из трех цветовых вариантов.

 В здании устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, двухтарифные счетчики,  энергоэффективные современные лифты.

 ЖК «Аквилон SAGE» оснащается набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, а также видеонаблюдением.

Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха. Предусмотрен подземный паркинг с доступом на лифте, а также большая общедоступная наземная автостоянка.

 Администрацией Архангельска выдано разрешение на строительство. В настоящее время на стройплощадке ведется устройство котлована, которое выполнено на 45%, завершено устройство шпунтового ограждения, и динамические испытания свай.

 Напомним, что в 2022 году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. Северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях. 

В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.

 *Застройщик ООО СЗ «Ломоносовский», кадастровый номер земельного участка 29:22:050507:16. «Sage» - англ. «шалфей».

 

16 февраль 10:57 | : Экономика

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