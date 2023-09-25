Группа Аквилон восстановит права обманутых дольщиков ЖК «Квартал Победы»

Собрание дольщиков жилого комплекса «Квартал Победы» в Северодвинске одобрило выбор в качестве инвестора для достройки домов Группу Аквилон.

Строительство жилого комплекса в районе ул. Победы в городе корабелов началось еще 2016 году. На участке площадью порядка 2,5 га планировалось возвести 4 девятиэтажных дома, однако в конце 2020 года был сдан только один. Каждую очередь строило отдельное юридическое лицо, причем зарегистрированное в Москве или Московской области. В итоге застройщик не смог получить проектное финансирование, а собственных средств на завершение строительства у него не оказалось. Работы остановились на разных этапах – от нулевого цикла до 5-го этажа, и к положенному сроку – сентябрю 2022 года дома сданы не были. Застройщик был признан банкротом, а дольщики оказались в статусе обманутых. На сегодняшний день их выявлено более 100.

Была начато конкурсное производство. Кроме того, в составе инвесторов строительства оказались пайщики фонда «QBF» - финансовой пирамиды, против которой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках этого дела на имущество, в том числе в недостроенных домах был наложен арест, что еще больше осложнило ситуацию.

Дольщики остались практически в безвыходном положении. Для восстановления их прав, по законодательству возможно три сценария:

- Выплата компенсации ущерба в размере 250 млн рублей из федерального Фонда развития территорий при софинансировании со стороны Архангельской области. Однако на запрос конкурсного управляющего был получен отрицательный ответ – средств на данные цели не предусмотрено.

- Создание дольщиками жилищно-строительного кооператива и самостоятельная достройка домов. Но дольщики такими средствами, конечно, не располагают, и кредит получить не смогут.

- Поиск инвестора, который станет приобретателем объекта, за свой счет его достроит и восстановит права дольщиков.

Конкурсным управляющим была проведена работа по поиску инвестора, способного реализовать такой проект, и организовано проведение общего собрания дольщиков. В нем также приняли участие представители прокуратуры Северодвинска и Инспекции государственного строительного надзора Архангельской области. На голосование были вынесены все три варианта решения вопроса по восстановлению прав обманутых дольщиков. В качестве приобретателя объекта была предложена Группа Аквилон. Дольщики единогласно проголосовали «за» такой вариант. Для утверждения компании в качестве приобретателя объекта документы направлены в Министерство строительства Архангельской области, а также соответствующее заявление в суд.

Конкурсный управляющий проводит работу по снятию ареста с имущества. Ориентировочный срок для завершения этой процедуры - 6 месяцев, с учетом, того она стала в принципе возможной благодаря тому, что инвестор, готовый достроить дома, найден.

Группа Аквилон со своей стороны провела экспертизу строительной готовности объекта и его состояния. Сделан вывод о возможности достройки всех трех очередей в соответствии с проектной документацией. Жилая площадь домов, которые необходимо достроить, составляет 24 тыс. кв. м. Требуемые инвестиции для завершения строительства - 1,6 млрд. рублей. Кроме того, необходима выплата порядка 40 млн рублей денежной компетенции кредиторам - пайщикам «QBF», часть денег которого вложена в строительство объекта.

Группой Аквилон от одной из ведущих финансовых организаций России получено подтверждение на выделение запрашиваемого лимита проектного финансирования для завершения строительства данного объекта, что подтверждает обоснованность финансовой модели реализации проекта.

- В процессе завершения строительства, Группа Аквилон планирует привести дома к принятым в компании стандартам. Это коснется дизайнерской отделки мест общего пользования, благоустройства территории, установки современных инженерных систем, а также сервисов «Умный Дом» с собственным программным обеспечением. Можно с уверенностью сказать, что все три очереди жилого комплекса будут завершены постройкой на качественно более высоком уровне, а дольщики – получат свои квартиры, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

В настоящее время Группа Аквилон возводит в Северодвинске 5 жилых комплексов общей площадью более 180 тыс. кв. м. Среди них – два проекта, получивших статус масштабных решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области. В рамках строительства ЖК «Квартал 100» на ул. Ломоносова Группа Аквилон передаст городу полностью укомплектованный детсад и новый парк с берегоукреплением озера Театральное. На пр. Победы в ЖК «Аквилон NEO» компания передаст для предоставления нуждающимся порядка 60 квартир. Еще два проекта – в кварталах 102 и 007 реализуются Группой Аквилон в рамках программы комплексного развития территорий. В квартале 102 уже завершено расселение 5 деревянных двухэтажных домов площадью 1618 кв. м – 40 квартир, в которых зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье. В квартале 007 за счет Группой Аквилон в три этапа расселяется 6 ветхих аварийных домов площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Первые два дома уже практически расселены.